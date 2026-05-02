Yellow Card saca una cabeza para imponerse en el Twin Spires Turf Sprint Stakes (G2T) de Churchill Downs

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Lo dieron todo en la grama. El ejemplar de cinco años, Yellow Card, resulta ganador de la quinta carrera de este sábado 2 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. El Twin Spires Turf Stakes (G2T), con una bolsa de $600,000, fue conquistado gracias a la precisa conducción de Flavien Prat para el establo de Michael McCarthy.

Yellow Card, protagonista de un final de foto entre cuatro competidores, logra destacar para alcanzar la quinta victoria de su campaña. Lo hizo de forma espectacular al someter en el último brinco a un resistente Joe Shisty, que vendió cara su derrota.

Un sprint electrizante en el césped

Joe Shisty, montado por Fernando De La Cruz, tomó la iniciativa a los 100 metros de la salida, y desplaza a Full Disclosure para marcar el ritmo de la prueba con fraccionales de 22.39 para los primeros 400 metros y 44.69 para la media milla. Detrás de él, en un grupo compacto, se acomodaba el propio Yellow Card junto a Wendelssohn, Litigation y My Boy Prince.

Al ingresar a la recta final, Joe Shisty no mostraba signos de flaqueza. Con notable velocidad y resistencia, soporta la embestida feroz de sus enemigos Litigation, Yellow Card y My Boy Prince, quienes lo presionaron por todas partes.

La meta llegó con Yellow Card adelantándose apenas por una cabeza sobre Joe Shisty, Litigation y My Boy Prince. Fue un desenlace tan cerrado que, del primero al cuarto puesto, no hubo siquiera un cuerpo de diferencia combinada.

Yellow Card, hijo de Lost Treasure (IRE) en Paris Girl, agencia un tiempo final de 1:02.20. El nieto de Pulpit es propiedad de James M. Daniell y cerró en taquilla con pagos de $7.80, $4.24 y $3.02. Por su parte, Joe Shisty (5-1) devolvió $6.60 y $4.10, mientras que el "Show" de Litigation fue de $2.76.