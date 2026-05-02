Imbatible: R Disaster no dejó coger tierrita a sus enemigas en el Derby City Distaff Stakes (G1) de un millón de dólares

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En pleno desarrollo la jornada de este sábado en el hipódromo de Churchill Downs, en donde es celebrado el Kentucky Derby Day, con 14 emocionantes carreras, en la que destaca la edición 152 del Kentucky Derby (G1). R Disaster abre la tanda selectiva tras llevarse el Derby City Distaff Stakes (G1) valorado por $1,000,000, con la monta de Tyler Gaffallione para Saffie Joseph Jr.

Churchill Downs: R Disaster sacó la clase para arrollar a sus rivales

Marco de una jornada de gran celebración en Churchill Downs, la yegua hija de Awesome Slew, R Disaster, se adjudicó de manera categórica el Derby City Distaff Stakes (G1) de 1 millón de dólares en distancia de 1,400 metros, de punta a punta con la monta de Tyler Gaffallione.

R Disaster, aprovechó su velocidad inicial para colocarse al frente del grupo el momento de la partida. Tyler Gaffallione, encima de esta linajuda corredora entrenada por Saffie Joseph Jr., controló a sus enemigas con splits de :22.77, :45.05, 1:08.51 y dejar crono final para la distancia de 1,400 metros de 1:20.94. Ways and Means, ocupó el segundo lugar, seguida por Usha y la gran favorita Splendora, llegó cuarta, sin poder comprometer nunca a la ganadora del evento.

R Disaster, con este triunfo colocó su récord en nueve primeros en 16 actuaciones, con ganancias ahora que superan 1.3 millones de dólares en el banco para sus conexiones Averill Racing, LLC and ATM Racing.