Ways and Means contra Splendora es el primer duelo del sábado en el Derby City Distaff Stakes (G1) en Churchill Downs

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Las selectivas en el día del Derby comenzarán en la cuarta carrera de la programación. Solo faltan 48 horas para la gran fiesta del hipismo en Estados Unidos: el "Fin de Semana de las Rosas". El evento incluye la edición 152 del Kentucky Derby (G1) para potros de tres años y el Kentucky Oaks (los Lirios) el viernes por la noche, en un recorrido de 1.800 metros para potras.

Kentucky Derby: Splendora vs. Ways and Means en el Derby City Distaff Stakes (G1)

Aunque la jornada del sábado iniciará a las 11:00 a. m. con un Maiden Special Weight de $120.000, las competencias selectivas arrancarán en la cuarta prueba. La primera de ellas será el Derby City Distaff Stakes (G1), reservado para yeguas de cuatro o más años en un recorrido de 1.400 metros sobre arena y con un premio de un millón de dólares a repartir.

Este clásico de grado cuenta con una nómina de seis competidoras, entre las cuales sobresalen dos figuras. La primera es la ganadora de Grado 1, Ways and Means; llevará el número cuatro en la gualdrapa con la monta del astro José Luis Ortiz. La pupila de Chad Brown defenderá los colores de Klaravich Stables. Esta hija de Practical Joke hará su primera presentación del año; posee una campaña de cinco victorias en diez actuaciones y su triunfo más reciente fue en el Bed O’ Roses Stakes (G2) en junio de 2025 en Saratoga.

Como principal rival aparece la pensionada de Bob Baffert, Splendora. Contará con los servicios del doble ganador del Premio Eclipse, el francés Flavien Prat, bajo los colores de The Elkstone Group. La hija de Audible llega con una racha de cinco victorias consecutivas, dos de ellas este año en el Wayne Lukas Stakes (G2) y el Beholder Mile Stakes (G1), ambos en Santa Anita Park.

Haulin Ice (ARG), presentada por Saffie Joseph Jr. con el jinete venezolano Francisco Arrieta, surge como una posible tercera contrincante. El resto del aparato de salida lo completan Usha con Juan Hernández, Autumn Evening bajo la conducción de Irad Ortiz Jr., y R Disaster con Tyler Gaffalione.