Shred the Gnar con el panameño Luis Sáez por el millón de dólares en el La Troienne Stakes (G1) en Churchill Downs

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Una de las grandes pruebas del Derby Weekend, es la celebración de una nueva edición de La Troienne Stakes (G1), en distancia de 1.700 metros que está reservada para yeguas de cuatro y más años y entrega Un millón de dólares en premios y este año cuenta con una nómina de 11 yeguas a competir.

Estados Unidos: Shred the Gnar con el panameño Luis Sáez en el La Troienne Stakes (G1)

La prueba es la primera de los stakes de grado que reparte un premio de siete números en la jornada del viernes, cuenta en su nómina con la ganadora del Chilukki Stakes (G3), que se corrió el pasado mes de noviembre en Churchill Downs.

La pensionada de Brian Lynch contará con la monta del jockey profesional panameño Luis Saez en lo que será su segunda presentación del año, luego de haber corrido en el Royal Delta Stakes (G3) en Gulfstream Park.

Por su parte, aparece como una posible contendiente la pensionada de Chad Brown, Fully Subscribed, la cual va debutar como cuatroañera bajo la monta del astro francés Flavien Prat para Klaravich Stables. La hija de Tiz the Law viene de ganar sus últimas dos presentaciones, como fueron el Mother Goose Stakes (G2) y el Comely Stakes (G3), ambos en Aqueduct.

Una yegua que pudiera aprovechar la lucha en la delantera por parte de estas dos, podría ser Chasten, la nacida en Juddmonte y del mismo Stud bajo el entrenamiento de Brad Cox y la cual será montada por el galo Florent Geroux.

El resto de la nómina de la selectiva la componen, Bless the Broken con Irad Ortiz Jr. en la silla, Scalable y Jonh Velázquez en el lomo de la yegua, Nerazurri con Cristián Torres en las riendas, Miss Justify y Tyler Gaffalione, Take Charge Omaha, será llevada por Miguel Gutiérrez, Dry Powder, montada por Dylan Davis, Snowyte y Joel Rosario en el sillín y Drexel Hill con Ben Curtis como látigo.