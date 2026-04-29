La Eclipse winner Shisospicy lidera la nómina del Unbridled Sidney Stakes (G2)

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La semana del Kentucky Derby (G1) ha llegado y todo esta listo para que el hipódromo de Churchill Downs tenga la semana más esperada del turf en Estados Unidos, y como jornada previa, en la programación del viernes se cumplirán 13 carreras con la tradicional Kentucky Oaks (G1) con las mejores 14 potras del presente año.

Estados Unidos: Shisopiscy lidera el Unbridled Sidney Stakes (G2) del viernes

La jornada de carreras del viernes cuenta con una agenda de 13 competencias donde siete de ellas serán stakes de grado y el primero de ellos se disputará en la séptima prueba con la realización del Unbridled Sidney Stakes (G2) patrocinado por Twin Spires, el cual está reservado para yeguas de cuatro y más años en recorrido de 1.100 metros (arena) con un premio a repartir de $500.000 y tiene una nómina de nueve hembras a competir.

En la nómina sobresale la cuatroañera Shisospicy, presentada por el entrenador venezolano José Francisco D’Angelo y será conducida por el astro boricua Irad Ortiz Jr., la hija del semental Mitole hará su debut en el año luego de haber ganado la Breeders’ Cup Turf Sprint el pasado mes de noviembre del 2025 y ser elegida como campeona yegua sprinter por los Premios Eclipse. La yegua no pudo participar en la jornada de stakes de la Saudí Cup (G1) debido a una infección en su momento.

“Shiso”, como le dicen cariñosamente, ya sabe lo que es ganar en Churchill Downs, debido que en la temporada 2025 se quedó con la edición del Mamzelle Stakes (G3). Como posible rival de la pensionada del trainer venezolano se presenta la ganadora de stakes, Moon Spun, con la monta del astro venezolano Javier Castellano, presentada por Brian Lynch.

La cincoañera buscará demostrar que su última actuación está olvidada y confirmar el nivel de calidad que la llevó a conseguir cuatro victorias consecutivas entre finales del 2025 e inicios de esta temporada. Moon Spun es hija del semental Hard Spun en la matrona Moonlit Bay por Malibu Moon.

Otras rivales en la prueba pudieran ser la yegua Haulin Ice (ARG), la cual es presentada por Saffie Joseph Jr. y tendrá la monta del venezolano Francisco Arrieta o la pensionada de Jeff Mullins, Queen Máxima, llevada por Juan Hernández.

Las demás contrincantes de la prueba son, Mae Town, montada por el francés Florent Geroux, Buttercream Babe con el astro boricua Jonh Velázquez, Time To Dazzle y José Luis Ortiz, Creed’s Gold con Flavien Prat y Shoot it true bajo las riendas del dominicano Joel Rosario.