Shisospicy, la de José Francisco D’Angelo es la campeona sprinter 2025 del Eclipse Award

Una de las categorías que era muy esperada por la comunidad latina en la edición 55 de los Eclipse Awards, era la de mejor yegua velocista o campeona sprinter. Entre las nominadas estaba Shisospicy, la entrenada por el venezolano José Francisco D’Angelo que cerró un año memorable al triunfar en la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1), ante reputados corredores mayores.

En el acto de este jueves 22 en Palm Beach, Florida, el premio recayó en la descendiente de Mitole por Mischief Galore, criada en tierras kentuckianas por Bill Heiligbrodt & Corinne Heiligbrodt, que vió la luz del mundo el 30 de marzo de 2022.

Puerto Rico y Venezuela unidos por Shisospicy

Propiedad inicialmente del Morplay Racing, divisa creada por el puertorriqueño Rich Mendez, la yegua tuvo su primera carrera el 18 de enero de 2024 en Gulfstream Park ensillada por D’Angelo y salió airosa. Después de eso, fue llevada a su primer stakes en Churchill Downs, el 30 de noviembre de ese mismo año y finalizó tercera en el Fern Creek Stakes.

Al ganar el Limestone Stakes el 4 de abril en Keeneland, el camino selectivo de Shisospicy se fue abriendo. Su primer evento de grado lo alcanzó en Churchill Downs, al dominar con contundencia el Mamzelle Stakes (G3T).

Todavía con pocas carreras en su historial, sus propietarios se aventuraron a llevar a Royal Ascot, donde compitió en una de las pruebas más fuertes de esa temporada, la Commonwealth Cup (Gr.1). Fue entonces que, surgió el interés de que el Qatar Racing, uno de los más poderosos establos del mundo, negociara parte de la yegua para estar presente en ese exquisito meeting inglés.

En la Breeders’ Cup, estuvo más que presente la hípica de ambas naciones, Puerto Rico y Venezuela, pues Irad Ortiz Jr. llevó a Shisospicy a la que hasta el momento, es la mejor carrera de su vida. Aquella Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) quedó en el recuerdo y su campaña le hizo valer el preciado galardón.

Nueve actuaciones, seis primeros y $2,009,270, es hasta el momento la campaña de por vida de la nieta de Into Mischief.