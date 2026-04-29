Bow Echo y Gstaad acaparan la atención en las 2000 Guineas Británicas (Grupo 1)

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Un evento que tiene 217 años de antigüedad se celebrará este sábado 2 de mayo. Por temas de diferencia horaria, en lo que será la mañana para el continente americano, se disputará otra edición de las 2000 Guineas Británicas (Grupo 1), para ejemplares de tres años en recorrido de una milla sobre grama, en el hipódromo de Newmarket, Inglaterra.

Al igual que el Kentucky Derby (G1), las 2000 Guineas tendrá una nómina de 20 competidores, donde el trainer Aidan O’Brien lleva a parte de su flota, en el intento de ganar por undécima ocasión dicha competencia.

Tradición e historia reunidas en Newmarket

Bow Echo, montado por el joven Billy Loughnante, sale cotizado como primer favorito de acuerdo a algunas casas de apuestas con una proporción de 11/4. El entrenado por George Boughey que pertenece a la sucesión del Sheikh Mohammed Obaid, está invicto en tres actuaciones. Su último triunfo registrado fue en el Tattersalls Online Royal Lodge Stakes (Grupo 2) en este mismo escenario de Newmarket.

Sin embargo, el hijo de Night of Thunder (IRE) tendrá que lidiar con los pensionados de Aidan O’Brien: Gstaad, ganador de la Breeders’ Cup Juvenile Turf (G1), Puerto Rico, Causeway y Flushing Meadows. Estos dos últimos están cotizados 80-1 y 100-1.

Gstaad, precisamente no corre desde esa épica victoria en la Breeders’ Cup que se celebró en el hipódromo Del Mar en California, el pasado 1 de noviembre de 2025. En cambio, Puerto Rico ha ganado sus últimas tres carreras de manera consecutiva, entre ellas el Qatar Prix Jean-Luc Lagardere (Grupo 1) en Longchamp, Francia.

Este inicio de la Triple Corona Británica abre un nuevo capítulo en el intento de conseguir un purasangre que gane las tres afamadas carreras: 2000 Guineas, Epsom Derby y St. Leger, todas ellas de Grupo 1 y que no han conseguido a ningún vencedor de esa tríada, desde 1970 cuando Nijinsky se impuso.