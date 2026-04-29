Flavien Prat vs Irad Ortiz Jr., en el Eight Belle Stakes (G2) en Churchill Downs

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La jornada de carreras del viernes en el hipódromo de Churchill Downs comenzará a partir de las 12:30 del mediodía y contará con siete stakes de grado dentro de las 13 competencias a cumplirse y una de ellas será la edición 2026 del Eigth Belles Stakes (G2) en la octava prueba de la programación mencionada.

Estados Unidos: Flavien Prat vs Irad Ortiz Jr., en el Eight Bell Stakes (G2)

La segunda prueba de grado que se disputará en la jornada del viernes en el condado del hipismo, Kentucky, será una nueva edición del Eight Belle Stakes (G2) el cual está reservado para potras de tres años en distancia de 1.400 metros y cuenta con una nómina de nueve tresañeras a competir por un premio de $700.000 a repartir.

Dicha prueba volverá a tener otro duelo entre los dos jinetes más buscados y victoriosos de los últimos años, el astro puertorriqueño Irad Ortiz Jr., cinco veces ganador del Premio Eclipse y francés Flavien Prat, ganador del Eclipse en las últimas dos ediciones.

En el caso del látigo francés, irá con la potra Goodall, pensionada del Hall of Fame, Steven Asmussen, la cual viene de ganar sus últimas dos presentaciones y su primera selectiva al quedarse con el Purple Martin Stakes (BlacK Type) en Oaklawn Park.

Por su parte, el astro boricua montará a One Time Girl, pupila de Brad Cox, recientemente, tercera en el Davona Dale Stakes (G2) y ganadora del Forward Gal Stakes (G3) en Gulfstream Park. Ambas tresañeras se presentan como las máximas favoritas para ganar la prueba del viernes.

El actual ganador del Premio Eclipse lidera la temporada con 13 victorias en pruebas de grado, mientras que el boricua suma 10, en lo que será un fin de semana de emociones con el primer paso de la triple corona y 16 stakes de grado en dos días.