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¿Dónde, cuándo y a qué hora ver las Kentucky Oaks (G1) en Estados Unidos?

La prueba más representativa para las potras de tres años en Norteamérica será este viernes

Por

Saúl García
Martes, 28 de abril de 2026 a las 06:00 pm
¿Dónde, cuándo y a qué hora ver las Kentucky Oaks (G1) en Estados Unidos?
Churchill Downs
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El Kentucky Oaks 152 marcará un antes y un después en la historia de Churchill Downs al disputarse, por primera vez, en horario estelar nocturno bajo las luces. Esta emblemática carrera de 1,800 metros, que premia a la mejor potranca de tres años con el famoso manto de lirios, es el evento hípico femenino más importante del país y una tradición que paraliza a la comunidad hípica cada viernes previo al Derby.

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Fecha y Horarios (EE. UU.) el Kentucky Oaks el viernes

Momento del Evento Hora del Este (ET) Hora del Centro (CT) Hora del Pacífico (PT)
Kentucky Oaks 152 8:40 p.m. 7:40 p.m. 5:40 p.m.
Inicio de cobertura 4:00 p.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m.
Primera carrera del día 12:30 p.m. 11:30 a.m. 9:30 a.m.

Dónde y Cómo Ver en EE. UU el Kentucky Oaks el viernes

Plataforma Canal / App Detalles de la Transmisión
Televisión USA Network Canal oficial para la transmisión en vivo del Oaks.
Streaming Peacock Transmisión simultánea de toda la cartelera.
Móviles / Tablets NBC Sports App Acceso en vivo para usuarios con cable o satélite.
Especializado FanDuel TV Seguimiento minuto a minuto y análisis de expertos.

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