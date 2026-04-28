¿Dónde, cuándo y a qué hora ver las Kentucky Oaks (G1) en Estados Unidos?

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El Kentucky Oaks 152 marcará un antes y un después en la historia de Churchill Downs al disputarse, por primera vez, en horario estelar nocturno bajo las luces. Esta emblemática carrera de 1,800 metros, que premia a la mejor potranca de tres años con el famoso manto de lirios, es el evento hípico femenino más importante del país y una tradición que paraliza a la comunidad hípica cada viernes previo al Derby.

Estados Unidos: Dónde y cómo ver los latinos en Estados Unidos el Kentucky Oaks el viernes

Para los latinos en EE. UU., el Oaks es una cita de orgullo, ya que jinetes y entrenadores hispanos suelen ser protagonistas en el círculo de ganadores. Este año, el cambio al prime time promete una atmósfera eléctrica y una mayor audiencia televisiva para disfrutar del talento de nuestras figuras en la pista. Aquí tienes los detalles para seguir la carrera en tu zona horaria:

Fecha y Horarios (EE. UU.) el Kentucky Oaks el viernes

Momento del Evento Hora del Este (ET) Hora del Centro (CT) Hora del Pacífico (PT) Kentucky Oaks 152 8:40 p.m. 7:40 p.m. 5:40 p.m. Inicio de cobertura 4:00 p.m. 3:00 p.m. 1:00 p.m. Primera carrera del día 12:30 p.m. 11:30 a.m. 9:30 a.m.

Dónde y Cómo Ver en EE. UU el Kentucky Oaks el viernes