Churchill Downs arranca la semana con nueve carreras en la previa al Kentucky Derby

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Para este martes 28 de abril de 2026, la jornada en Churchill Downs presenta una cartelera de nueve competencias que sirven como antesala a la gran semana del Kentucky Derby. Las acciones comienzan temprano, a las 12:45 p.m. ET, con una variada mezcla de carreras de reclamo (claiming) y condicionales (allowance) que prometen emociones tanto en la pista de arena como en la de grama.

Los 3 ejemplares más favoritos del día

Basado en las líneas matutinas (Morning Line) y el consenso de expertos para las carreras de hoy, estos son los tres caballos con mayor favoritismo para cruzar la meta en primer lugar:

Bacio (Carrera 9): Es considerado por muchos analistas como el "fijo" o el ejemplar más fuerte de toda la jornada. Parte con una línea matutina de 8-5 en una carrera de Allowance Optional Claiming sobre 5 furlongs en grama. Los expertos destacan su gran velocidad inicial y excelente condición física tras sus recientes entrenamientos.

Sing a Little Song (Carrera 1): Esta yegua de 5 años es la principal favorita para abrir la programación en un reclamo de $50,000. Con una línea de 3-1 y la monta del estelar Irad Ortiz Jr., se espera que aproveche el descenso de categoría para imponer su clase desde el salto inicial.

Gene and Jude (Carrera 6): Destaca en la sexta competencia del programa, un reclamo con premio de $62,000. Con un momio de 3-1, este ejemplar es la selección principal de varios pronosticadores locales debido a su consistencia en la distancia de 7 furlongs.

Resumen de la Jornada

Inicio: 12:45 p.m. ET (9:45 a.m. PT).

Carrera Destacada: La 8va competencia es un Allowance Optional Claiming con una bolsa de $141,000, donde el ejemplar Owen Almighty (5-1) atrae muchas miradas tras sus preparatorios para el Derby.