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Churchill Downs arranca la semana con nueve carreras en la previa al Kentucky Derby

El icónico óvalo de Kentucky inicia su primera semana completa de competencias

Por

Saúl García
Martes, 28 de abril de 2026 a las 11:34 am
Churchill Downs arranca la semana con nueve carreras en la previa al Kentucky Derby
Churchill Downs
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Para este martes 28 de abril de 2026, la jornada en Churchill Downs presenta una cartelera de nueve competencias que sirven como antesala a la gran semana del Kentucky Derby. Las acciones comienzan temprano, a las 12:45 p.m. ET, con una variada mezcla de carreras de reclamo (claiming) y condicionales (allowance) que prometen emociones tanto en la pista de arena como en la de grama.

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Los 3 ejemplares más favoritos del día

Basado en las líneas matutinas (Morning Line) y el consenso de expertos para las carreras de hoy, estos son los tres caballos con mayor favoritismo para cruzar la meta en primer lugar:

Bacio (Carrera 9): Es considerado por muchos analistas como el "fijo" o el ejemplar más fuerte de toda la jornada. Parte con una línea matutina de 8-5 en una carrera de Allowance Optional Claiming sobre 5 furlongs en grama. Los expertos destacan su gran velocidad inicial y excelente condición física tras sus recientes entrenamientos.

Sing a Little Song (Carrera 1): Esta yegua de 5 años es la principal favorita para abrir la programación en un reclamo de $50,000. Con una línea de 3-1 y la monta del estelar Irad Ortiz Jr., se espera que aproveche el descenso de categoría para imponer su clase desde el salto inicial.

Gene and Jude (Carrera 6): Destaca en la sexta competencia del programa, un reclamo con premio de $62,000. Con un momio de 3-1, este ejemplar es la selección principal de varios pronosticadores locales debido a su consistencia en la distancia de 7 furlongs.

Resumen de la Jornada

Inicio: 12:45 p.m. ET (9:45 a.m. PT).

Carrera Destacada: La 8va competencia es un Allowance Optional Claiming con una bolsa de $141,000, donde el ejemplar Owen Almighty (5-1) atrae muchas miradas tras sus preparatorios para el Derby.

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