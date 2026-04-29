Atleta Meridiano 2025 montará a Baeza en su reaparición en el Alysheba Stakes (G2)

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El hipódromo de Churchill Downs será el principal protagonista toda esta semana con las celebraciones de sus reuniones hípicas en lo que es la semana del Derby de Kentucky (G1) y el Kentucky Oaks (G1) para potras y que se realizará la noche del viernes.

Estados Unidos: Junior Alvarado montará a Baeza en su reaparición en el Alysheba Stakes (G2)

Aunque las grandes pruebas de la semana son la prueba de los lirios para potras de tres años en la noche del viernes y el primer paso de la triple corona para potros el sábado, durante ambos días, se disputarán una gran cantidad de stakes de grado, donde participarán grandes ejemplares que son ganadores de pruebas importantes.

Una de ellas tendrá movimiento el viernes, donde en la novena prueba de ese día, se disputará el Alysheba Stakes (G2) para ejemplares de cuatro y más años en distancia de 1.700 metros (arena) con un premio de $750.000 a repartir y competirán nueve purasangres.

El favoritismo de la prueba se la lleva el actual ganador de la Pegasus World Cup (G1), el ejemplar de siete años, Skippylongstocking, con su jockey habitual, Tyler Gaffalione y presentado por Saffie Joseph Jr.

La carrera presenta la reaparición del ejemplar de cuatro años, Baeza, ahora bajo el entrenamiento de William Mott y conducido por el doble coronado, Junior Alvarado. El ejemplar hará su primera luego del fallecimiento de su primer entrenador, John Shirreffs, fallecido el pasado mes de febrero a los 80 años de edad. Shirreffs es recordado por haber ganado del Derby del 2005 con Giacomo, y haber tenido a la reina Zenyatta.

Baeza, hijo de McKinzie en la matrona Puca (por Big Brown), posee un récord de dos victorias en nueve salidas, destaca su triunfo en el Pennsylvania Derby (G1) el año pasado en Parx Racing. Además, cuenta con un pedigrí de lujo: es medio hermano de Mage (ganador del Kentucky Derby 2023) y de Dornoch (ganador del Belmont Stakes 2024), convirtiendo a Puca en una madre excepcional con tres ganadores de Grado 1.

Su trabajo más reciente que ha sido registrado por el portal equibase.com, fue el pasado 21 de mes actual, en Payson Park Trainning Center donde dejó 1:00.60 en los 5 furlongs o 1.000 metros.