Time To Dream con Irad Ortiz Jr., va por el Edgewood Stakes (G2) en Churchill Downs

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Dentro de las siete pruebas de grado que se van a realizar en la jornada de 13 carreras en Churchill Downs el día viernes, la selectiva que está antes de la celebración del Kentucky Oaks (G1), será la Edgewood Stakes (G2) la cual será presentada por Accenture, en recorrido de 1.700 metros (arena) para potras de tres años por un premio de $600.000 a repartir.

Kentucky Oaks: Time To Dream por la victoria en el Edgewood Stakes (G2)

El Stakes de grado que se disputará antes de la carrera principal, tiene como hora de partida a las 7:40 de la noche (Venezuela y Estados Unidos), y cuenta con una nómina de 14 potras de tres años, las cuales correrán 1.700 metros (arena).

La lista de tresañeras está comandada por la pensionada de Tod Pletcher, Time To Dream, la cual será conducida por el astro boricua Irad Ortiz Jr., con los colores y propiedad de Repole Stable. La hija de Not This Time en Wild Silk por Street Sense, tiene una campaña de dos victorias en cinco presentaciones con $214.000 en dinero producido hasta los momentos, viene de quedar segunda en el Florida Oaks (G3) en Tampa Bay Down.

Como rival en la prueba, se ubica la presentada del trainer Brendan Walsh, Imaginationthelady la cual será montada por el astro norteamericano Tyler Gaffalione, y también es una hija de Not This Time, pero en la matrona Romanticism por War Front.

La prueba contará con la presencia del jockey venezolano Javier Castellano, quien montará a la potra Connect the Stars del trainer Mark Casse, en calidad de sorpresa, otras tresañeras que forman parte de la selectiva son, Lorelei Lee, Tam Tam con el venezolano Junior Alvarado, y Lion Lake (IRE) con John Velázquez en la silla.