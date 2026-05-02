Bow Echo aplasta a sus rivales en la Betfred 2000 Guineas Stakes (Grupo 1) y mantiene su invicto

Suscríbete a nuestros canales

Hoy el hipódromo Newmarket, de la colonia inglesa se viste de lujo con la recepción de una serie de carreras de Grupo, entre ellas las 2000 Guineas Stakes (Grupo1) equivalente a la primera Triple Corona en Inglaterra, donde tuvo como protagonistas al invicto Bow Echo (ganador) y su escolta Gstaad.

Newmarket: Bow Echo buscará reeditar la faena de Nijinsky

Bow Echo, montado por Billy Loughnante, respondió a la taquilla para llevarse en un final emocionante las 2000 Guineas Británicas (Grupo 1), para el entrenador George Boughey que pertenece a la sucesión del Sheikh Mohammed Obaid. De esta manera mantiene su invicto en cuatro actuaciones. Antes de ganar el primer paso de la Triada inglesa, se adjudicó el Tattersalls Online Royal Lodge Stakes (Grupo 2) en este mismo escenario de Newmarket.

Con una actuación convincente, luciendo los colores del difunto Sheikh Mohammed Obaid, se alzó con una victoria aplastante por 2 3/4 cuerpos en un rápido tiempo de 1:35.59, para someter a Gstaad, ganador de la Breeders’ Cup Juvenille Turf (G1). Distant Storm, quedó tercero a una asombrosa distancia de ocho cuerpos.

Ahora el camino conduce al Epsom Derby y St. Leger, todas ellas de Grupo 1, los dos pasos siguientes para esta triada, que desde 1970 cuando Nijinsky se impuso, ningún ejemplar ha podido igualar.