Indetenible: Samy Camacho sumó dos y toma ventaja en el Palm Meet de Gulfstream Park

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Este viernes 1 de mayo, se realizó una jornada hípica de ocho carreras en el hipódromo de Gulfstream Park, Florida, como parte del mitin primera verano del Palm Meet, en la costa oeste del país en los Estados Unidos de Norteamérica.

El jockey venezolano Samy Camacho, quien cumple campaña en este importante óvalo estadounidense, ganó la quinta y sexta carreras, las cuales se suman a los 20 lauros que llevaba antes de estas victorias en el actual mitin.

Gulfstream Park: Samy Camacho busca su primer título en Gulfstream Park

Samy Camacho, luego de conseguir cuatro títulos consecutivos en Tampa Bay Dows, y perder el liderazgo en las dos últimas temporadas en Oldsmar, Camacho aprovechó el inicio de Palm Meet, para establecer su lugar de trabajo por esta campaña primavera – verano, y que bien le ha salido.

El caraqueño, es líder de este circuito con 22 victorias y semana tras semana, se mantienen en el paddock de vencedores, en la búsqueda de este primer título en el circuito ubicado en Hallandalle Beach, Florida.

La primera victoria, llegó en la quinta carrera del programa encima de Here Comes Leo, bajo las instrucciones de Víctor Barboza Jr. Esta prueba se corrió en distancia de 1,000 metros en pista de tapeta con registro de 57,17.

La segunda victoria de la jornada, que marca su triunfo 22 en el mitin de Gulfstream, lo hizo a bordo de Speed Figures, en la sexta carrera de la jornada venusina. Este macho maduro dejó registro de 54.27 para 1.000 metros en pista de grama, por un Starter Optional Claiming de $42.000.

Samy Camacho, en la temporada colecciona 86 victorias y para la jornada de este sábado en Gulfstream Park, lleva siete compromisos de primer orden. Montas que le permitirán ampliar su número de triunfos en el meeting.