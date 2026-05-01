¡Qué guapa! Shred The Gnar y Luis Sáez son las estrellas en el La Troienne Stakes (G1)

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Como antesala al evento estelar de este viernes 1 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, la edición 152 de las Kentucky Oaks (G1), se disputó en el undécimo turno de la jornada el La Troienne Stakes (G1). La competencia, en recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros), culmina con una sólida victoria para Shred The Gnar bajo la decidida conducción del panameño Luis Sáez.

La pupila de Brian Lynch, una hija del multicampeón semental Into Mischief, demuestra clase y coraje para adjudicarse la prueba que marca el inicio de la última secuencia del Pick 3 en el óvalo de Kentucky.

Dominio y resistencia en la recta final del La Troienne (G1)

Al seguir de cerca el ritmo impuesto por Miss Justify, Shred The Gnar muestra la fuerza necesaria para dominar al ingreso de la tierra derecha. En el tramo final, debió contener el fuerte avance de su principal rival, Fully Subscribed, que bajo la guía de Flavien Prat presenta una fiera resistencia hasta el final.

Estimulada por el lado izquierdo por Sáez, Shred The Gnar mantuvo el paso para cruzar el disco con más de un cuerpo de ventaja y detener el cronómetro en un tiempo final de 1:42.24. El segundo lugar fue para Fully Subscribed, mientras que el tercer puesto lo ocupa Bless the Broken con Irad Ortiz Jr. La Superfecta la completa Miss Justify, tras realizar el gasto de la carrera en los tramos iniciales.

El La Troienne (G1) se desarrolla con parciales de 24.01, 48.54 y 1:12.36. El fraccional de la milla fue registrado por la ganadora en 1:36.03.

En defensa de las sedas del Flying Dutchman, Shred The Gnar ahora ostenta un récord de cuatro victorias en seis presentaciones. Con este triunfo, la zaina retoma la senda ganadora tras haber visto interrumpida su racha de tres éxitos consecutivos el pasado 14 de febrero, al llegar fuera de la pizarra en el Royal Delta (G3) ganado por Claret Beret en Gulfstream Park.

En cuanto a los dividendos, Shred The Gnar devuelve $8.42, $5.12 y $3.38. Por su parte, Fully Subscribed paga $3.92 y $2.74, mientras que Bless the Broken retorna $2.98 a los apostadores.