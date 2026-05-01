¿Dónde, cuándo y cómo ver el Kentucky Derby (G1) en Venezuela?

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La afición hípica en Venezuela tiene sus ojos puestos en la edición 152 del Kentucky Derby, que este sábado promete paralizar a los seguidores del deporte rey en el país. La gran expectativa se centra en la dupla criolla de Javier Castellano y Gustavo Delgado con el ejemplar The Puma,, quienes ya probaron la gloria en 2023 con Mage y ahora buscan repetir la hazaña en los 2,000 metros de la pista de Louisville. Además de la presencia de Junior Alvarado con Chief Wallabee, quien buscará repetir el triunfo que logró en la edición pasada con Sovereignty.

Kentucky Derby: Cómo ver el Derby de las Rosas en Venezuela

La transmisión para el territorio venezolano comenzará desde temprano, permitiendo a los fanáticos disfrutar de la cartelera completa de 14 competencias en Churchill Downs. Aunque la carrera principal dura apenas dos minutos, la previa en Venezuela se convierte en una jornada de análisis y pronósticos, donde el orgullo nacional por los profesionales que representan al país en el extranjero añade un ingrediente extra de emoción a la carrera más prestigiosa del mundo.

Guía de Visualización: Kentucky Derby 152 (Horario Venezuela)