¿Dónde, cuándo y cómo ver el Kentucky Derby (G1) en Estados Unidos?

Suscríbete a nuestros canales

La expectación alcanza su punto máximo en Louisville mientras el hipódromo de Churchill Downs se prepara para recibir a miles de aficionados en la edición 152 del Kentucky Derby. Este sábado, la histórica pista de arena será el escenario donde los 20 mejores ejemplares de tres años buscarán la gloria eterna en una carrera que, como es costumbre, se define en apenas dos minutos de pura adrenalina. Con una bolsa de premios récord y un grupo de competidores excepcionalmente parejo, los expertos señalan que la estrategia en la salida y la gestión de la energía en la última curva serán determinantes para coronar al nuevo monarca de la hípica estadounidense.

Kentucky Derby: Cómo ver el Derby de las Rosas en Estados Unidos

Más allá de la competencia deportiva, el Derby se consolida un año más como el evento social y cultural por excelencia del estado de Kentucky. Desde los deslumbrantes sombreros en las gradas hasta el tradicional aroma de los Mint Juleps, el ambiente en las tribunas promete ser eléctrico tras una semana de eventos previos que incluyeron el Kentucky Oaks bajo las luces. La transmisión global llevará las imágenes de las emblemáticas torres gemelas a millones de hogares, marcando el inicio formal de la búsqueda de la Triple Corona, una hazaña que exige perfección absoluta y que comienza con este primer y decisivo paso.

Guía de Visualización: Kentucky Derby 152