¿Dónde, cuándo y cómo ver el Kentucky Derby (G1) en Estados Unidos?

La expectación alcanza su punto máximo en Louisville mientras el hipódromo de Churchill Downs se prepara para recibir a miles de aficionados en la edición 152 del Kentucky Derby. Este sábado, la histórica pista de arena será el escenario donde los 20 mejores ejemplares de tres años buscarán la gloria eterna en una carrera que, como es costumbre, se define en apenas dos minutos de pura adrenalina. Con una bolsa de premios récord y un grupo de competidores excepcionalmente parejo, los expertos señalan que la estrategia en la salida y la gestión de la energía en la última curva serán determinantes para coronar al nuevo monarca de la hípica estadounidense.
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Más allá de la competencia deportiva, el Derby se consolida un año más como el evento social y cultural por excelencia del estado de Kentucky. Desde los deslumbrantes sombreros en las gradas hasta el tradicional aroma de los Mint Juleps, el ambiente en las tribunas promete ser eléctrico tras una semana de eventos previos que incluyeron el Kentucky Oaks bajo las luces. La transmisión global llevará las imágenes de las emblemáticas torres gemelas a millones de hogares, marcando el inicio formal de la búsqueda de la Triple Corona, una hazaña que exige perfección absoluta y que comienza con este primer y decisivo paso.
Guía de Visualización: Kentucky Derby 152
|Categoría
|Información Clave
|Fecha y Lugar
|Sábado, 2 de mayo de 2026 en Churchill Downs (Louisville, KY)
|Hora de Salida (Post Time)
|6:57 p.m. ET
|Transmisión en TV
|NBC (Cobertura estelar desde las 2:30 p.m. ET)
|Streaming Oficial
|Peacock (Disponible en vivo para todo EE. UU.)
|Alternativas Digitales
|NBC Sports App, YouTube TV, FuboTV y Hulu + Live TV
|Radio
|NBC Sports Audio en SiriusXM (Canal 85)