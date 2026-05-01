Kentucky Derby: Robusta entra a la carrera de las Rosas, conoce aquí con cuál jockey

El Kentucky Derby (G1), llega con una bolsa de premios de 5 millones de dólares, que se disputará el sábado en Churchill Downs. En esta prestigiosa competición participan 20 potros de 3 años, que se dan cita para coronarse como la reina de la temporada.
NOTAS RELACIONADAS
La carrera que paraliza al mundo registra su tercer y último retirado para la carrera, Right to Party, subcampeón del Wood Memorial (G2), esto abre el cupo para Robusta, subcampeón del San Felipe (G2).
Este sábado con una cartelera de 14 competencias con nueve stakes, engalana la jornada del Kentucky Derby Day. Right to Party entrenado por Kenneth McPeek da paso a Robusta con el número 23 con la monta de Cristian Torres, motivado a que su jinete habitual Emisael Jaramillo, no podrá estar presente en Kentucky, debido a los múltiples compromisos adquiridos en Santa Anita Park, para este fin de semana.
El retirado de Right to Party fue anunciado en una publicación de X por David Grening de Daily Racing Form y confirmada por la cuenta oficial de Kentucky Derby X.
Cristian Torres, quien había sido designado originalmente para montar a Silent Tactic en el Kentucky Derby (G1), pero Silent Tactic fue retirado debido a una contusión en una pata.