Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 1 de mayo

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La jornada de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, es la segunda cartelera de la quinta semana de este importante meeting de primavera que forma parte del Palm Meet, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada.

Meridiano: Datos hípicos para Gulfstream Park, Florida

La presente programación, contará con ocho carreras, que no incluye pruebas stakes. Esta jornada inicia a las 1:10 p.m hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.400m, arena (1:10 p.m. VEN)

Friolento (2) ganó en esta misma distancia y pista en enero y terminó tercero en su última carrera, lo que lo convierte en el rival a batir .

ganó en esta misma distancia y pista en enero y terminó tercero en su última carrera, lo que lo convierte en el rival a batir Simo (7) enemigo a considerar en carrera abierta.

enemigo a considerar en carrera abierta. Dime Papi (8) también merecen ser tenidos en cuenta.

Segunda carrera: 1.600m, grama (1:42 p.m. VEN)

Nickel C (3) terminó tercero en una competición de mayor nivel, y parece ser el rival a batir al bajar de categoría .

terminó tercero en una competición de mayor nivel, y parece ser el rival a batir al bajar de categoría I’M Sam (5) el cambio de pista lo puede ayudar.

el cambio de pista lo puede ayudar. Timshel (2) también merecen ser tenidos en cuenta.

Tercera carrera: 1.400m, arena (2:14 p.m. VEN)

Action Delight (3) terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma pista y distancia la última vez.

terminó en un meritorio segundo lugar en esta misma pista y distancia la última vez. Mully's Moon (2) puede mejorar los dividendos con su victoria.

puede mejorar los dividendos con su victoria. Iron The Money (4) también merecen ser considerados.

Cuarta carrera: 1.100m, tapeta (2:46 p.m. VEN)

Vuela Paloma (3) ganó de forma contundente en una carrera más larga la última vez y baja de categoría aquí, lo que debería beneficiarle .

ganó de forma contundente en una carrera más larga la última vez y baja de categoría aquí, lo que debería beneficiarle Happy Ride (5) es ganadora de siete carreras, y tiene como volver a ganar vista su más reciente.

es ganadora de siete carreras, y tiene como volver a ganar vista su más reciente. Mywifeknowsitall (1) también merecen ser tenidos en cuenta.

Quinta carrera, 1.000m, tapeta (3:18 p.m. VEN)

Her Comes Leo (7) viene de una excelente victoria. Mantiene condiciones y tiene mucha posibilidad de repetir.

viene de una excelente victoria. Mantiene condiciones y tiene mucha posibilidad de repetir. Kazooza (2) ganó de forma contundente la última vez y podría repetir la hazaña a pesar de competir en una categoría superior .

ganó de forma contundente la última vez y podría repetir la hazaña a pesar de competir en una categoría superior Queen Kong (6) también merecen ser tenidos en cuenta.

Sexta carrera: 1.000m, grama (3:53 p.m. VEN)

Banded Rocket (1) ganó de forma impresionante en esta carrera y pista la última vez, y baja de categoría aquí, lo que lo convierte en un rival difícil de vencer.

ganó de forma impresionante en esta carrera y pista la última vez, y baja de categoría aquí, lo que lo convierte en un rival difícil de vencer. Speed Figure (5) ganador de siete carreras, y podría recuperarse en una categoría más fácil.

ganador de siete carreras, y podría recuperarse en una categoría más fácil. XY Speed (4) también merecen ser tenidos en cuenta.

Séptima carrera: 1.300m, arena (4:23 p.m. VEN)

Miss Magical (3) se perfila como la favorita tras su impresionante victoria en su última carrera y debería desenvolverse bien en esta categoría superior .

se perfila como la favorita tras su impresionante victoria en su última carrera y debería desenvolverse bien en esta categoría superior Little Town Street (5) es ganadora en distancia muy similar. Puede meterse en la pelea.

es ganadora en distancia muy similar. Puede meterse en la pelea. Big Lous Messenger (4) merece ser tenido en cuenta.

Octava carrera; 1.000m, grama (4:54 p.m. VEN)