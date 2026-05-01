Stark Contrast y Final Score encabezan el pelotón del American Turf Stakes (G1) con $1millón

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La novena carrera del Kentucky Derby Day, fue reservada para el American Turf Stakes (G1) con un millón de dólares en premios a repartir. Un total de 14 ejemplares dan brillo a esta pareja competencia que promete un emocionante desenlace durante el desarrollo y resultado, en la que los ejemplares Stark Contrast y Final Score encabezan a este pelotón exclusivo de potros de 3 años.

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Stark Contrast, que estaba clasificado para el Kentucky Derby (G1), sus conexiones dejaron esa destacada competición para estar presente en el American Turf Stakes (G1), enfrentando un grupo atractivo de potros de segundo año de carreras.

El hijo de Caravaggio debuta en la temporada con una victoria en el Eddie Logan Stakes en Santa Anita Park, luego segundo en el Jeff Ruby Steaks (G3). Es monta de Flavien Prat para Michael McCarthy.

Final Score, con la monta de Irad Ortiz Jr. para Todd Pletcher, surge como el rival principal de Stark Contrast. El consentido de Repole Stable, debuta en la temporada tras una campaña de dos años con tres victorias tras un segundo lugar en su carrera de estreno.

El hijo de Not This Time, ganó el With Anticipation Stakes (G3) en Saratoga y el Castle & Key Bourbon Stakes (G2) en Keeneland, el pasado mes de octubre. Tras siete meses de ausencia llega con seis ejercicios para esta competición.

Tras estos dos ejemplares que encabezan el pelotón, están como acérrimos rivales Alpyland, con Javier Castellano, un ganador de cuatro carreras en sus últimas cinco salidas en campaña total de ocho carreras.

Greenwich Village, un ganador de tres en cuatro carreras, que incluyen el Baffle Stakes y el Pasadena Stakes, en enero y febrero de este año. Recuerda Mamba, que llega invicto en tres actuaciones que incluyen el Transylvania Stakes (G3) en su última salida.

El American Turf Stakes (G1), que se corre en distancia de 1,700 metros en pista de grama, con una bolsa de un millón de dólares, está programado para iniciar a las 4:06 p.m. hora venezolana.