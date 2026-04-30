Kentucky Derby: ¿Veremos a Emisael Jaramillo competir en los dos minutos más emocionantes del deporte?

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Este viernes 1 de mayo a las 9:00 a.m. se cumple la hora límite para que los ejemplares "elegibles" puedan ingresar a la nómina oficial de la edición 152 del Kentucky Derby (G1). Tras el retiro de Fulleffort, el panorama se ha despejado para los dos aspirantes que permanecen en la lista de espera: Robusta (#23) y Corona de Oro (#24).

Robusta, bajo el cuidado de Doug O’Neill, cuenta con la monta asignada del estelar Emisael Jaramillo. El jinete más ganador en la historia del hipismo venezolano busca concretar su participación en la "Carrera de las Rosas", pero depende de una condición única que se juega literalmente contra el reloj.

Jaramillo: ¿Estará presente en el Derby?

El primer fusta venezolano en conquistar una estadística en el prestigioso hipódromo de Santa Anita Park goza de la confianza plena de O’Neill. Jaramillo condujo a Robusta a su única victoria el pasado 9 de enero y estuvo a punto de capturar el San Felipe (G2), al caer por estrecho margen ante Potente, quien ya está confirmado en el lote del Kentucky Derby (G1).

Para que Jaramillo pueda competir, es estrictamente necesario que se produzca un nuevo retiro antes del viernes por la mañana. Esto permitiría que Robusta ingrese con el número 23 para las apuestas. Cabe destacar que Ocelli (#22) ya aseguró su lugar en el aparato tras la deserción de Fulleffort anunciada este miércoles.

Un escenario histórico sin precedentes

De producirse esa vacante, Robusta ocuparía el último lugar disponible en el partidor. Sin embargo, si se llegara a anunciar un segundo retiro adicional, el ejemplar Corona de Oro (#24) también ingresaría a la competencia. En caso de ocurrir esto, seríamos testigos de una situación histórica: la inclusión de hasta tres ejemplares de la lista de elegibles (Ocelli, Robusta y Corona de Oro) en una misma edición, los cuales desafiarán todas las probabilidades estadísticas en 151 años.