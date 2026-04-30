Kentucky Derby: Ocelli entra a competir identificado con un número que rompe la historia

Suscríbete a nuestros canales

La nómina de la edición 152 del Kentucky Derby (G1) continúa con cambios de última hora. A solo un día de que expire el plazo para el ingreso de los ejemplares elegibles, un nuevo protagonista entra en escena, rodeado de un matiz histórico sin precedentes.

Fulleffort, del establo de Brad Cox, ha sido retirado de la contienda. Este movimiento abre la puerta a Ocelli, el hijo de Connect entrenado por D. Whitworth Beckman. Aunque el potro no ha logrado victorias en seis presentaciones, su confirmación en la carrera marcará un antes y un después en los registros de Churchill Downs.

Un "Maiden" en la Carrera de las Rosas

Tercero en el Wood Memorial (G2), Ocelli es un ejemplar que conoce bien el escenario, pues inició su campaña precisamente en Churchill Downs. Su actuación más destacada fue el pasado 20 de diciembre en Fair Grounds, donde escoltó al ganador en un Maiden Special Weight.

Con su participación, Ocelli no solo hace historia al convertirse en el ejemplar no ganador (maiden) número 13 en participar en el Kentucky Derby (G1); también se convierte en el primero en la era moderna, desde que se llevan registros detallados en 1930 cuando se implantó el aparato de salida, en competir con el número 22 de forma individual.

El fin de la barrera del número 20

Históricamente, los sistemas de apuestas limitaban el total de números individuales disponibles. En las oportunidades que la nómina superaba los 20 participantes, como en la edición centenaria de 1974 donde corrieron 23 purasangres, los ejemplares excedentes se agrupaban en "llaves" (couples) o en el llamado Mutuel Field.

En aquel Kentucky Derby de 1974, ganado por Cannonade con Ángel Cordero Jr., el ejemplar Judger (con la monta de Laffit Pincay Jr.) saltó precisamente por el puesto de pista 22. Sin embargo, para efectos de apuestas, Judger formaba parte de la Llave 1 junto al ganador.

Por lo tanto, Ocelli será el primer purasangre en la historia desde 1930 y el primero de este siglo en llevar el número 22 en su mantillón y representar ese mismo número de forma independiente en las taquillas de apuestas. Un hito que estuvo cerca de ocurrir en 2022 con Rattle N Roll, quien portaba el 22 en la lista de elegibles pero fue retirado. El que llegó a ingresar fue el recordado Rich Strike con el número 21.