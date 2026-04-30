Kentucky Derby: Radiografía de los cronómetros, los tiempos más rápidos y lentos en las rosas de mayo

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Si hay un factor primordial que define el resultado del Kentucky Derby (G1), es el tren de carrera. El ritmo inicial puede ser considerado el más violento de la hípica estadounidense; los participantes literalmente "vuelan" en el primer cuarto de milla mientras los jinetes luchan por una posición que no los deje fuera de carrera prematuramente.

Aunque el récord de pista para los 2,000 metros en Churchill Downs sigue en manos del inmortal Secretariat (1:59.2 en 1973), los parciales que conducen a la meta cuentan historias de gloria y de agotamiento extremo. A continuación, repasamos los fraccionales más rápidos y lentos en la historia de la Carrera de las Rosas.

Los relojes que marcaron la historia

Primer cuarto de milla (400 metros): El más violento: Summer Is Tomorrow (2022), quien detuvo el crono en un impresionante :21.78 . El esfuerzo fue tal que terminó llegando en la última posición. El más lento: His Lordship (1899), con un registro de :25.75 .

Media milla (800 metros): El más rápido: Songandaprayer (2001) dejó un abismal :44.86 . Allí lideró al grupo y después cedió ante el remate de Monarchos. El más lento: Manuel (1899), quien pasó en :51.25 y, a diferencia del anterior, logró mantener el liderato para ganar.

Tres cuartos de milla (1,200 metros): El más rápido: Nuevamente Songandaprayer (2001), marcando 1:09.25 antes de flaquear en la recta final. El más lento: Manuel (1899), con un pausado 1:17.75 .

La milla (1,600 metros): El más rápido: El veloz Spend a Buck (1985), quien marcó 1:34.80 y mantuvo el ritmo hacia la victoria. Es, hasta hoy, el registro más rápido para esta distancia dentro del Derby. El más lento: Stone Street (1908), con un tiempo de 1:46.00 .



El tiempo final: La barrera de los dos minutos

Desde que se implementó el cronometraje electrónico, Monarchos (2001) ha sido el único ejemplar capaz de unirse a Secretariat en el exclusivo "club de los dos minutos", al detener el reloj en 1:59.97. En el extremo opuesto de la era moderna, el ganador más lento ha sido Super Saver (2010), quien se impuso sobre una pista encharcada con un tiempo de 2:04.45.