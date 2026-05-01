El Kentucky Derby 2026 lo vives con La Previa Hípica Internacional de Meridiano

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Este sábado 2 de mayo, el calendario hípico en Churchill Downs se viste de gala con una programación de 14 competencias. La jornada destaca por la disputa del Kentucky Derby (G1) edición 152, con $5,000,000, el cual promete paralizar a la afición del mundo..

Adicionalmente, la jornada contará con diferentes eventos selectivos. En esta edición de la carrera de las rosas, quedaron los jinetes venezolanos Junior Alvarado y Javier Castellano. Este último, junto al entrenado también criollo Gustavo Delgado Scorro, representarán la hípica nacional.

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Para orientar a los apostadores en esta exigente cartelera, el equipo de hipismo internacional de Meridiano, encabezado por los especialistas David García y Darwin Dumont, ofrece el análisis más preciso y los datos clave. Toda la información detallada está disponible en formato audiovisual para facilitar el estudio de cada competencia.

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