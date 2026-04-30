Kentucky Derby: Cherie DeVaux quiere entrar en los libros de la historia con Golden Tempo

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La edición 152 del Kentucky Derby (G1), que se disputará este sábado 2 de mayo en Churchill Downs, presenta matices históricos en cada rincón. Con una bolsa de $5,000,000 en premios y una distancia de 1 1/4 millas (2,000 metros), la carrera contará con una presencia femenina destacada entre el grupo de 20 entrenadores: Cherie DeVaux.

La figura de DeVaux representa el regreso del liderazgo femenino a la contienda, algo que no ocurría desde hace cinco años. Victoria Oliver fue la última mujer en presentar a un contendiente, cuando participó con Hidden Stash (quien finalizó en la posición 13).

Cherie DeVaux y la oportunidad de Golden Tempo

Nativa de Saratoga Springs, Nueva York, DeVaux no es ajena a la presión de las carreras de Grado 1, pero esta será su primera incursión en el Derby de las Rosas. Su carta para la gloria es Golden Tempo, un ejemplar que contará con la monta del estelar jinete puertorriqueño José Ortiz.

Golden Tempo, que debido al retiro de Silent Tactic este martes ahora partirá desde el puesto de pista 18, es un tresañero con un récord sólido de dos victorias en cuatro salidas. Su triunfo más importante hasta la fecha fue en el Lecomte Stakes (G3) en la pista de Fair Grounds, demostrando que tiene el nivel para competir en lotes selectivos.

Un desafío contra la historia

En los 151 años de historia del Kentucky Derby, 18 mujeres han participado como entrenadoras y ninguna ha logrado la victoria. Quien más cerca estuvo de la hazaña fue Shelley Riley en 1992, cuando su ejemplar Casual Lies escoltó a Lil E. Tee en un emocionante segundo lugar.

Cherie DeVaux tiene ahora la oportunidad de inscribir su nombre en la inmortalidad. Golden Tempo, un hijo del legendario Curlin que defiende los colores del Phipps Stable y St. Elias Stable, podría ser el encargado de darle a una entrenadora el privilegio de levantar, por primera vez, el trofeo dorado en Churchill Downs.