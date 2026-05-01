Kentucky Derby: Entrenador se queja por retiro de su caballo y recibe esta contundente respuesta de las autoridades

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Antes de vencer la hora tope para el registro de ejemplares elegibles este viernes 1 de mayo a las 9:00 a.m. (ET), el cuerpo de veterinarios de la Comisión de Carreras y Juegos de Kentucky (KHRG) examinó a los aspirantes y determinó que un purasangre no cumplía con las condiciones de salud para disputar la edición 152 del Kentucky Derby (G1), que se celebrará este sábado 2 en el hipódromo de Churchill Downs.

Right To Party no superó el chequeo veterinario obligatorio. Esta decisión permite el ingreso de Robusta, ejemplar del establo de Doug O’Neill, que entrará en la competencia con el número 23 en las apuestas y saltará desde el puesto de pista más externo. El retiro forzoso provocó la protesta inmediata de su entrenador, ante la cual las autoridades hípicas ya han emitido una respuesta oficial.

La inconformidad del entrenador de Right To Party

Kenneth McPeek, preparador de Right To Party, manifestó su desacuerdo con la decisión de los veterinarios reguladores. Según el informe oficial, el ejemplar presentaba signos clínicos de una "remodelación" en el extremo distal del hueso cañón. Aunque se admitió que no existen contraindicaciones absolutas para competir, los facultativos no estuvieron satisfechos con la acción del potro al caminar.

McPeek, quien ganó el Kentucky Derby (G1) en 2024 con Mystik Dan, declaró al medio Paulick Report: “Nunca ha recibido inyecciones. Nunca se ha sometido a una cirugía… Todo se reduce a un ‘no nos gusta cómo se mueve’”.

La Comisión de Carreras y Juegos de Kentucky respondió a las quejas de McPeek mediante un comunicado enviado a los medios:

“Kentucky Horse Racing and Gaming no puede emitir comentarios sobre los detalles específicos de un retiro individual. Sin embargo, podemos afirmar que la seguridad y el bienestar de los caballos de carrera que entrenan y compiten en Kentucky son el eje central de todo lo que hacemos. La KHRG monitorea de cerca los datos relacionados con los retiros, incluyendo aquellos basados en la recomendación de nuestros veterinarios reguladores..."

El comunicado enfatiza que la institución continúa evaluando sus procesos en colaboración con HISA y HIWU para garantizar la integridad de los jinetes y el personal de cuadra.

Right To Party contaba con la monta del jinete estadounidense-venezolano Christopher Elliot Bracho y le correspondía el puesto de salida número 5. Su retiro altera la disposición en el aparato de partidas para Commandment (#6) y el resto de los competidores posicionados hasta el número 12, quienes ahora deberán ajustar su estrategia inicial.