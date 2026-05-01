Mira las palabras del Atleta Meridiano 2025 sobre lo que le ocurre a Baeza en el Alysheba Stakes (G2)

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Dentro de la cartelera de este viernes 1 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, con motivo de la edición 152 de las Kentucky Oaks (G1), se disputó en el noveno evento el Alysheba Stakes (G2). El evento, reservado para ejemplares de cuatro años y más edad, contó con una bolsa de $750,000 en un recorrido de 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre la arena.

La carrera culminó con una emocionante victoria para Corporate Power, conducido por José Ortiz para el establo de Steven Asmussen. El vencedor logró doblegar en un final de fotografía al veterano Skippylongstocking. En esta competencia también reapareció Baeza, el hijo de McKinzie en Puca, quien realizó su primera actuación de 2026 bajo la tutela de su nuevo entrenador, Bill Mott.

El incidente de Baeza en la salida del Alysheba (G2)

Junior Alvarado, destacado jinete venezolano y ganador del Atleta Meridiano 2025, fue el encargado de conducir a Baeza en este compromiso. Sin embargo, el plan de carrera se vio seriamente comprometido desde el inicio. Una pésima salida provocó que Baeza cediera varios cuerpos en los primeros 50 metros, lo que causa que el ahora cuatroañero esté en una situación de clara desventaja.

A pesar del contratiempo, Baeza logra recuperar terreno gracias a la eficiente conducción del "Derby Winner" venezolano. El ejemplar pudo hacerse sentir con fuerza en el tramo final, finalizando en un meritorio tercer puesto a tan solo tres cuartos de cuerpo del ganador.

Visiblemente molesto, Junior Alvarado se comunicó con los jueces de Churchill Downs para expresar su descontento por el incidente en el aparato de partida. El departamento de prensa del óvalo de Louisville recoge las declaraciones del fusta venezolano: “Se quedó rezagado en la salida y yo gritaba ‘no, no, no’, pero la puerta se abrió de golpe y nos quedamos atrás. A partir de ahí, hizo una carrera fantástica”.

Baeza, propiedad del C R K Stable, fue entrenado anteriormente por el recordado John Shirreffs, quien falleció este año. Tras el cambio al establo de Bill Mott, y aunque el resultado no fue la victoria debido al percance inicial, la actuación del purasangre dejó una clara sensación de revancha para sus próximos compromisos.