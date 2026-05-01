Final dramático: José Luis Ortiz lució inmenso sobre Corporate Power para quedarse con el Alysheba Stakes (G2)

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En el marco del Kentucky Oaks Day, este viernes 1 de mayo en el hipódromo de Churchill Downs, se realizó la carrera Alysheba Stakes (G2), cuyo premio total fue de $750,000. Participaron siete caballos élites que ya habían ganado carreras de graded stakes. En un final emocionante, Corporate Power con la monta de José Luis Ortiz, logró vencer a Skippylongstocking, en plena sentencia.

Kentucky Oaks: Corporate Power derrotó a Skippylongstocking en la meta

No pudo ser más emocionante el Alysheba Stakes (G2). Una partida accidentada de Baeza, que se levantó de manos al momento del timbre de salida. Una recta final entre los gladiadores de José Ortiz y Tyler Gaffalione, y para coronar, un reclamo que duró casi 10 minutos para definir el ganador de la carrera.

Esta competencia en distancia de 1,700 metros contó con la velocidad de los ejemplares Un What’s New y East Avenue, que se ubicaron al frente del grupo desde la salida con parciales de 23,83, 46,56 y 1:10.28. Mientras esto ocurría, Corpoate Power con José L. Ortiz, y Skippylongstocking, con Tyler Gafafalione, avanzaba en el tope de la recta final, a la par de Baeza con Junior Alvarado.

En plena recta final, Corporate Power y Skippylongstocking se vinieron a decir cabeza a cabeza este evento programado para la novena de la jornada. Sin darse tregua, ambos jinetes (Ortiz-Gaffalione) defendieron al máximo a su cabalgadura para llegar a la meta con una diferencia de cabeza, a favor de Corpoate Power, que luego sobrevivió a un reclamo. Sin embargo, los comisarios desestimaron el mismo. Baeza, en magnífica carrera llegó tercero.

Corporate Power propiedad de Courtlandt Farms (Donald Adam), fue presentado por Steven Asmussen. Este hijo de Curlin en Road to Victory por Quality Road, ahora tiene récord de cuatro victorias en 10 presentaciones, con una producción sobre los 500 mil dólares para sus conexiones en el banco.