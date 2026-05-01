Irad Ortiz Jr. lució inmenso sobre On Time Girl para ganar el Eighth Belles Stakes (G2)

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La jornada de carreras del viernes en el hipódromo de Churchill Downs tuvo un comienzo a partir de las 12:30 del mediodía, en la cual siete stakes de grado están dentro de las 13 competencias a cumplirse y una de ellas será la edición 2026 del Eighth Belles Stakes (G2) en la octava prueba de la programación mencionada, en la cual On Time Girl con Irad Ortiz Jr. aplastó a sus rivales.

Kentucky Oaks: On Time Girl no tuvo rivales en el Eigth Belles Stakes

El Eighth Belles Stakes (G2), valorado por 700 mil dólares en distancia de 1,400, contó con la velocidad inicial de French Friction a la par de River Wind, que se colocaron al frente del pelotón con parciales de 22.55 y 45.48 en los 400 y 800 metros iniciales, mientras que la ganadora On Time Girl, con Irad Ortiz Jr., se ubicaba en la mitad del grupo, controlando el pace de la carrera.

En el tope de la recta de final On Time Girl, alcanzó a las veloces. Con Irad en su comando, la entrenada por Brad Cox tomó la delantera para llegar a la meta con una ventaja no mayor a dos largos sobre Luv Your Neighbor, que aprovechó el cansancio de las más rápidas para tomar esa posición. Tercera arribó Paradise con un potente remate.

La ganadora es una hija de Not This Time, que ahora tiene récord de cinco victorias en siete presentaciones. Segunda de grado y de manera consecutiva, tras llevarse el Davona Dale Stakes (G2) en febrero en la pista de Gulfstream Park. On Time Girl dejó crono de 1:22.16 para la distancia de 1,400 metros.