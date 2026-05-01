¡Back To Back! José Luis Ortiz sobre Kathynmarissa: les toma el pulso a sus rivales en el Modesty Stakes (G3T)

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se corrió el Modesty Stakes (G3T) de 500.000 dólares en Churchill Downs en marco de lo que es el Kentucky Oaks Day. Esta prueba reservada como la décima de la programación tuvo heroína a la yegua Kathynmarissa, que lució en su mejor momento con la monta del boricua José Luis Ortiz, para derrotar a la ganadora de la Breeders' Cup Filly and Mare Turf (G1T) de 2025, Gezora.

Churchill Downs: Kathynmarissa lucio imbatible en su accionar

El Modesty Stakes (G3T) atrajo a 10 yeguas maduras, que al final quedaron ocho, para disputar esta prueba en pista de grama sobre distancia de 1,800 metros. En la Kathynmarissa, atropelló desde el último lugar para llevarse los honores sobre Gezora, que debutaba en la temporada tras ganar una prueba de las Breeders' Cup.

Stylish Sue, con Jamie Torres, aprovechó su velocidad para marcar los primeros parciales de la carrera hasta los tres cuartos de milla; 23.97; 48.49 y 1:13.47. Al giro de la última curva las protagonistas finales de la carrera comenzaron su avance y se lanzaron contra la velocista.

En la recta final, Gezora con Proctor Street, tomaron el control de la carrera. Sin embargo, la ganadora de la prueba, Kathynmarissa, con la monta de José Luis Ortiz, avanzaba con fuerza desde la última posición por centro de cancha, para dar cuenta de las punteras y llevarse este evento en crono de 1:48.13 para 1,800 metros.

Kathynmarissa, entrenada por Chad Brown, suma quinta victoria con una campaña ahora de 12 carreras. Esta hija de American Pharoah en La Dalila (Chi) por Milt’s Overture es propiedad de Caruso, Michael J. y Dubb, Michael.