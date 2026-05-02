Leonel Reyes Ramos rompe la taquilla con un pago de 47 mil dólares en el pick 6 en Gulfstream Park

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El hipódromo de Gulfstream Park, este viernes 1 de mayo, inició el mes con una programación de ocho carreras sin cortes selectivos. Sin embargo, hubo resultados interesantes, especialmente para la actividad de los entrenadores y jinetes venezolanos. Entre ellos Leonel Reyes Ramos, quien reapareció recientemente luego de un largo receso debido a una lesión.

Gulfstream Park: Leonel Ramos mete batacazo de 50 dólares a ganador

La jornada de este viernes en Gulfstream Park, en la que se desarrolla el Palm Meet de primavera y verano en la costa Oeste en Estados Unidos, tuvo consigo destacados resultados. Víctor Barboza Jr. destacó con tres victorias. Samy Camacho, logró doblete y se mantiene como líder. Y Leonel Reyes Ramos protagonizó el batacazo de la jornada.

Leonel Reyes Ramos, encima del ejemplar Coffee At K J’s entrenador por Víctor Barboza Jr. fue el ejemplar de mayor dividendo de la jornada; $56.20 a ganador, $18.00 a placé y $4.80 por show. Este ejemplar se llevó un Allowance de $65,000 en recorrido de 1,000 en pista de grama con registro de 55.45.

La exacta la completó Zevi’s Zone con Marcos Meneses que arrojó un pago de $217.70 y la trifecta con Sabian, con el jinete Samy Camacho devolvió $576,25 Además, el Pick 6 devolvió $47,553.78.

Leonel, para la jornada de este sábado lleva seis compromisos de montas, entre ellas; Bronze Bullet para José Francisco D’Angelo, en el English Channel Stakes de $100,000 a correrse en la octava dentro de una cartelera de diez competencias.