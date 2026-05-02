Estos son los retirados de la Reunión N°11 en el hipódromo de Valencia para el sábado 2-5-2026

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El Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas este sábado 2 de mayo para celebrar su undécima reunión del año. La jornada cuenta con un atractivo programa de ocho competencias, entre las cuales destaca el Clásico “Día del Trabajador”, evento central que forma parte del sistema de apuestas del 5y6 nacional.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 11 de la temporada 2026.

Tercera carrera (1.300 metros): En esta prueba para caballos de tres y más años sin victorias en el último semestre, la yegua Balbi Chrome (9) quedó fuera de la competición. El ejemplar, bajo la tutela de Iván José Polo Sánchez Verastegui, contaba con el compromiso de monta de Robert Vera.

Cuarta válida (1.200 metros): La nómina para caballos ganadores de dos y tres carreras perdió a Señor Juan (6) . El alazán, que escoltó a los punteros con un cuarto lugar en su actuación previa, dejará vacante el puesto bajo el entrenamiento de José Luis Torres García y la conducción de Germán González. Campeón Negro (2) presentada por José Luis García y que llevaba la monta de Carlos Brito, tampoco estará en la partida de esta sexta carrera en el orden.

Octava carrera (1.200 metros): La competencia de los acumulados, destinada a yeguas ganadoras de dos y tres carreras, sufrió la baja de Lady Pianist (10). Con este retiro, el lote original de diez participantes se reduce tras la ausencia de la presentada por el entrenador Henfrick Alayón.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

3a) Balbi Chrome (9) retirado por Pirasplamosis.

6a) Campeón Negro (2) retirado por Cólico.

Señor Juan (6) retirado por Inapetencia.

8a) Lady Pianist (10) retirado por Miosistis Escapular.