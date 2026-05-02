¡Hat trick! Entrenador venezolano es el más valioso en este hipódromo en Estados Unidos

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La jornada de este viernes 1 de mayo, el hipódromo de Gufstream Park, presentó una cartelera de ocho carreras sin pruebas selectivas. El Palm Meet está en su quinta semana, y tiene como protagonista al entrenador venezolano Víctor Emiro Barboza Jr. quien destacó en la jornada con tres victorias, para ser el más valioso de la cartelera.

Gulfstream Park: Barboza Jr. gana tres carreras y pelea el standing

El entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. quien cumple campaña en este importante óvalo estadounidense ganó la primera carrera del programa, regresó en plan victorioso para ganar la quinta y octava de la jornada para coronar el “triplete” del día, el cual le permite sumar 29 triunfos en la temporada.

Víctor Barboza Jr. inició con el triunfo en la primera del programa con el ejemplar Simo, con la monta del también venezolano Yolber Torres, el cual registró un tiempo de 1:25.12 para los 1.400 metros, para arrojar un dividendo de $4.60 a ganador.

Posteriormente, el venezolano conquistó la quinta carrera con Here Comes Leo, en yunta con el líder del meeting, Samy Camacho. El ganador detuvo el crono en 57.17 exactos para 1.000 metros sobre pista artificial. Pagó un dividendo de $7.80 a ganador.

Barboza Jr. consiguió el “hat-trick” por intermedio del ejemplar Coffee At K J’s, ganadora de un allowance de $65.000 con la monta del venezolano Leonel Reyes Ramos. Este corredor abonó $56,20 a ganador y dejó crono de 55.45 para 1.000 metros en pista de grama.

Con estos triunfos, el campeón de los entrenadores zulianos, Víctor Barboza Jr., arribó a ocho triunfos en el Palm Meet, igualado con Carlos David, en donde Saffie Joseph Jr. comandó el leaderboard de la temporada primavera-verano.

Barboza Jr. para la jornada de este sábado 2 de mayo, presenta tres ejemplares en Gulfstream Park, y cuatro en Tampa Bay Downs.