Classic Q con John Velázquez sorprende a las favoritas en el Longines Churchill Distaff Turf Mile Stakes (G2T)

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Dentro de la extensa cartelera de dividendos que el hipódromo de Churchill Downs programa para este sábado 2 de mayo, las competencias de grado comienzan a tomar calor a partir del séptimo evento. Se trata del Longines Churchill Distaff Turf Mile Stakes (G2), con una bolsa de $1,000,000.

La cuatroañera Classic Q, montada por el puertorriqueño John Velázquez en dupla con el miembro del Salón de la Fama, Mark Casse, derrota a la favorita Portfolio Duration (GB) en la milla del cotejo. El evento se disputa sobre el césped del óvalo kentuckiano, que en esta fecha recibe a los más notables purasangres de la Unión Americana.

Una estrategia ganadora en el césped

La estrategia que aplica John Velázquez sobre el lomo de la hija de Classic Empire da resultados inmediatos. En el primer cuarto de milla, Italian Soiree toma el control, pero de inmediato es secundada por Classic Q, que más adelante asume el liderato del evento para no soltar la delantera nunca más.

Con tiempos fraccionales de 24.26, 47.93 y 1:11.72, Classic Q mantiene al margen a sus enemigas. Sin embargo, el avance de Portfolio Duration (GB), de la cuadra de Chad Brown y conducida por Flavien Prat, es notorio. Desde la quinta casilla, recorta terreno para acercarse en el furlong final y protagonizar una épica batalla por la victoria.

Classic Q y Portfolio Duration (GB) nos regalan una de las llegadas más emocionantes de la tarde. En los últimos 100 metros, la puntera parece alcanzada por su rival; no obstante, el talento y la veteranía de Velázquez son fundamentales para que su conducida mantenga un pescuezo de ventaja en tiempo de 1:34.71.

Portfolio Duration (GB) esta vez no puede ante una crecida Classic Q y funge de escolta. Pin Up Betty termina tercera y el cuarto lugar corresponde a Movin’On Up.

La vencedora, hija de Classic Empire en Lovely Em, es propiedad de Gary Barber, Blue Crevalle Racing y Eclipse Thoroughbred Partners. En la taquilla cierra con pagos de $15.62, $6.14 y $4.32. Por su parte, Portfolio Duration (GB) genera $4.20 y $3.08, mientras que Pin Up Betty retorna $3.62.