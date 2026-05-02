Tour Player gana de manera solvente el Knicks Go Overnight Stakes de Churchill Downs

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El óvalo de la ciudad de Louisville está de gala este sábado 2 de mayo por la disputa de la edición 152 del Kentucky Derby (G1), competencia en recorrido de 1 ¼ millas (2,000 metros) sobre pista de arena y un premio de $5,000,000 a repartir.

Uno de los eventos selectivos de la cartelera es el sexto turno, denominado Knicks Go Overnight Stakes ($200,000), el cual domina Tour Player. El vástago del triplecoronado American Pharoah alcanza el éxito con la conducción del jinete francés Flavien Prat, en defensa del establo de D. Whitworth Beckman.

Dominio absoluto en Churchill Downs

En competencia celebrada a una milla en arena, Tour Player no regala ventajas. Después de correr cerca de la punta, y justo antes de ingresar a la recta final, toma la delantera para sostener una diferencia que le permite lograr su sexta victoria en doce salidas.

Tour Player, propiedad del Graham Grace Stable, se impone en esta prueba con una ventaja oficial de 2 ½ cuerpos sobre Moonlight, el cual descuenta desde los puestos de la retaguardia para alcanzar el segundo lugar y superar a Dragoon Guard, que apenas logra llegar tercero.

El tiempo final de la competencia es de 1:33.97 para la milla. Los parciales registrados son de 22.75 para el primer cuarto de milla, 45.40 para los 800 metros y 1:09.59 para los 1,200 metros.

En la taquilla, los dividendos del ganador son de $8.70, $4.62 y $3.00. Por el lado de Moonlight, el pago es de $7.06 y $3.90, mientras que Dragoon Guard, el principal favorito de la afición, cierra con $2.64 a Show.