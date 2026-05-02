Stark Contrast impone récord para el Stakes en el American Turf (G1) de Churchill Downs

Suscríbete a nuestros canales

Dentro del grupo de 14 pruebas programadas para este sábado 2 de mayo, el American Turf Stakes (G1) ($1,000,000), en recorrido de 1 1/16 millas sobre grama, destaca como uno de los eventos más parejos por la calidad de los promisorios contendientes que se dan cita.

La victoria en dicha competencia corresponde a Stark Contrast, pensionado del establo de Michael McCarthy que tiene en el sillín al francés Flavien Prat. El europeo, actual campeón del Eclipse Award, se anota otra competencia de la máxima categoría del hipismo estadounidense.

Stark Contrast impone su superioridad en Churchill Downs

En una carrera donde ningún jinete da concesiones, Stark Contrast firma una actuación épica desde los puestos intermedios, a pesar de correr inicialmente sin espacio. Mientras el ritmo lo marca Street Beast con parciales de 23.20, 47.13 y 1:10.58, los rematadores esperan el momento oportuno para iniciar su avance.

Al acercarse a la curva final, Prat visualiza el espacio para hacer correr a su ejemplar y, al entrar en la recta decisiva, se lanza por la victoria. Con un gran empuje, Stark Contrast empieza a descontar terreno y en los 150 metros finales ya es el dueño de la carrera. Por fuera y en un galopar algo errático, Remember Mamba intenta alcanzar el primer puesto, pero tras pasar la milla en 1:34.26, la suerte está echada.

Stark Contrast gana en tiempo récord para el evento con 1:40.31, y derriba el registro anterior de 1:40.93 que ostentaba Royal Strand (IRE) desde 1997. El hijo de Caravaggio en Catch The Eye es propiedad del Amerman Racing LLC.

Como el primer favorito de la contienda, este ejemplar (que ahora tiene récord de 7-4) devuelve $4.40, $2.88 y $2.46. Los pagos de Remember Mamba son de $4.18 y $3.08, mientras que Honey Dutch retorna $4.56.