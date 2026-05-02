Conoce el monto que pagan los tickets del 5y6 de Valencia para este sábado 2-5-2026

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Para este sábado 2 de mayo, el Hipódromo de Valencia realizó la undécima reunión de la temporada, con un programa de ocho pruebas de gran interés técnico, con el tradicional 5y6 nacional como el eje central de la jornada y el Clásico “Día del Trabajador”. El hipismo en el centro del país vive un momento estelar.

Meridiano: Monto sellado y totales a repartir en el 5y6 Valencia

El juego del 5 y 6 recolectó un monto sellado de Bs.87.673.460,00, de los cuales Bs.12.274.282,40 se repartirá entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirá Bs.47.343.668,40.

Meridiano: Resultado de los ganadores en el 5y6 nacional

En la primera válida del 5y6 tercera del programa, la victoria fue para Shakman (número 6), con un dividendo de Bs. 190,24 a ganador y la monta de Francisco Quevedo en yunta con Yondel Calderon, en tiempo para 87 metros de 1,400.

En la cuarta carrera, que fue la segunda válida para el 5y6, el triunfo fue para Gerseb (número 2) con la monta de José Gilberto Hernández; fue ensillada por German Rojas Jr, y corrió en tiempo de 70,1 para 1,100metros.

La tercera válida para el 5y6, quinta carrera en turno, la ganó Divergente (número 7) con el jinete Fernando J. García, quien recibió las instrucciones de Jesús Carfunjol, para ganar en crono de 74 para 1,200metros.

En la cuarta válida del 5y6, sexta carrera, el triunfo fue para Father Love (número 7) con la monta de R. Vera en yunta con Henry Alayón, que agenció crono de 76,2 para 1,200 metros.

En la séptima carrera, que fue la quinta válida del 5y6, Mastery (número 5) se alzó con la victoria con la monta de Maycor Ibarra en yunta con Alejandro Ortiz y dejó crono de 74 para 1,200 metros.

En la última carrera de la jornada, Valencia, octava en turno, que jugó como la sexta válida para el 5y6, se la llevó Enigma (número 2) con la monta de Osis Martínez, para el entrenador Alejandro Ortiz.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 7127, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 1.705,00. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 809 tickets, los cuales ganaron un monto de Bs. 57.938,74.