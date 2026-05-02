Irad Ortiz Jr. se luce sobre Rhetorical para ganar al galope el Turf Classic Stakes (G1) en Churchill Downs

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La carrera que sirve de preludio para la edición 152 del Kentucky Derby (G1) la victoria le correspondió al ejemplar Rhetorical con la magistral conducción del jinete boricua Irad Ortiz Jr. quien controló al pelotón desde la partida para llevarse el triunfo al reverendo galope, lo que fue el Turf Classic Stakes (G1) valorada por un millón y medio de dólares, en Churchill Downs.

Churchill Downs: Rhetorical de punta a punta somete a sus rivales

El ejemplar Rhetorical consolidó su posición como una de las figuras estelares del césped al conquistar el Old Forester Bourbon Turf Classic Stakes (G1) este sábado 2 de mayo de 2026 en Churchill Downs. Irad Ortiz Jr. aprovechó la velocidad inicial del hijo de Not This Time, para colocarse al frente del grupo y guiar a sus rivales a una derrota aplastante.

Conducido por el jinete Irad Ortiz Jr., Rhetorical se impuso muy fácil en esta distancia de 1 1/8 millas (1,800 metros) en pista de grama. El entrenado por Will Walden que trabaja para los colores de la sociedad conformada por Gary Barber, Cheyenne Stable y Wachtel Stable.

El podio fue completado por Make Me King (FR) en segundo lugar y Corruption en el tercero. El Tiempo final tuvo un registro de 1:45.96 para la distancia.