Hipismo

¡Gloria eterna en Churchill Downs! Golden Tempo toca el cielo y se consagra en la edición 152 del Kentucky Derby (G1)

El nuevo monarca detiene el reloj en 2:02.27 y deja su huella en la historia

Por

Darwin Dumont
Sabado, 02 de mayo de 2026 a las 07:16 pm
¡Gloria eterna en Churchill Downs! Golden Tempo toca el cielo y se consagra en la edición 152 del Kentucky Derby (G1)
Golden Tempo gana el Kentucky Derby (G1) (KentuckyMedia)
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En un final no apto para cardíacos, el purasangre Golden Tempo bajo la magistral conducción del jinete José Luis Ortiz, logra cruzar la meta en primer lugar para llevarse la codiciada manta de rosas. En una pista que exigió el máximo, el pupilo de la entrenadora Charie DeVaux (primera mujer en la historia en ganarla) demostró que la casta y el corazón son los ingredientes necesarios para inscribir su nombre en los libros dorados del hipismo mundial.

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