Lo que nadie creyó posible en 152 años: José Luis Ortiz es el único que hace realidad esta hazaña en Churchill Downs

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Este sábado 2 de mayo se escribe otra página en la historia con el desarrollo y resultado del Kentucky Derby (G1), que llega a su edición 152 en el mítico hipódromo de las "torres gemelas", el vetusto Churchill Downs. Hoy, José Luis Ortiz, montando a Golden Tempo, marca un hito que solo él ha podido conseguir.

José Luis Ortiz hace realidad esta hazaña

Para cualquier deportista su principal meta es llevarse las mejores competiciones dentro de su carrera profesional. Para un jinete élite, que compite en el mundo, el Kentucky Derby (G1) es la carrera más codiciada. Sin embargo, en el hipismo moderno la Dubai World Cup (G1) se convierte en el blanco para el turf mundial. Aunado al Kentucky Oaks (G1), la carrera más prestigiosa para las hembras de 3 años.

Las tres pruebas reinas, José Luis Ortiz las consigue esta temporada en tan solo cinco semanas. Con Magnitude, se lleva la Dubai World Cup (G1) el 28 de marzo. Y este fin de semana arrasa con Always a Runner en la Kentucky Oaks (G1) y hoy el Kentucky Derby (G1) con Golden Tempo. Por tal motivo, se convierte en el único en hacerlo.

Jinetes que han ganado la combinación de la Dubai/Oaks o Derby

Además, la historia de la Dubai World Cup (G1) atrae a ganadores del Kentucky Derby (G1) y el Kentucky Oaks (G1) en diferentes años. A continuación, la lista exclusiva: