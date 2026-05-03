Así quedaron los resultados de las carreras en el hipódromo Churchill Downs para el sábado 2-5-2026

El hipódromo de Churchill Downs este sábado 2 de mayo una maravillosa jornada de catorce carreras, con la edición 152 del Kentucky Derby (G1) como su prueba estelar. El evento reúne a más de 150,000 personas en esta oportunidad, quienes presencian cómo el ejemplar Golden Tempo, montado por José Ortiz para el establo de Cherie DeVaux, conquista la victoria.
Dentro del grupo de jinetes, una vez más el francés Flavien Prat hace gala de por qué ostenta el título de mejor jockey de Estados Unidos en los Eclipse Awards. Con tres victorias en la cartelera —todas ellas en eventos selectivos (Stakes)—, destaca especialmente su triunfo sobre Stark Contrast en el American Turf (G1). Con este desempeño, su condición de campeón vigente queda más que ratificada ante la afición.
Por otro lado, los entrenadores Todd Pletcher y Michael McCarthy suman dos triunfos cada uno en una jornada sumamente productiva. Pletcher abre las acciones temprano con Powershift, mientras que McCarthy brilla al conquistar un par de Stakes con Yellow Card y el mencionado Stark Contrast.
PRIMERA CARRERA - 1.700 MTS (ARENA) - TPO 1:41.86
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|11
|Powershift
|I.Ortiz Jr.
|4.14
|2.70
|2.40
|2
|3
|Silent Way
|F.Prat
|3.06
|2.64
|3
|4
|Ingleborough
|M.García
|9.70
Entrenador: Todd Pletcher
SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS (ARENA) - TPO 1:42.12
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|1
|Out Of The Woods
|J.Velázquez
|26.14
|11.70
|7.32
|2
|2
|Sovereign Law
|M.Franco
|19.20
|10.82
|3
|9
|Our Moneyman
|A.Concepción
|5.34
Entrenador: Phil D'Amato
TERCERA CARRERA - 1.600 MTS (ARENA) - TPO 1:34.28
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|10
|Vibe
|L.Sáez
|16.48
|8.76
|5.46
|2
|14
|Bullard
|J.Velazquez
|10.60
|6.48
|3
|6
|Who Dey
|B.Hernández Jr.
|3.74
Entrenador: Todd Pletcher
CUARTA CARRERA - 1.400 MTS (ARENA) - TPO 1:20.94 - Derby City Distaff Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|R Disaster
|T.Gaffalione
|16.26
|5.00
|3.96
|2
|4
|Ways and Means
|J.Ortiz
|3.60
|2.98
|3
|1
|Usha
|J.Hernández
|3.98
Entrenador: Saffie Joseph Jr.
QUINTA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:02.20 - Twin Spires Turf Sprint Stakes (G2)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|7
|Yellow Card
|F.Prat
|7.80
|4.24
|3.02
|2
|10
|Joe Shiesty
|F.De La Cruz
|6.60
|4.10
|3
|9
|Litigation
|I.Ortiz Jr.
|2.76
Entrenador: Michael McCarthy
SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:33.97 - Knicks Go Overnight Stakes
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Tour Player
|F.Prat
|8.70
|4.62
|3.00
|2
|11
|Moonlight
|J.Ortiz
|7.06
|3.90
|3
|2
|Dragoon Guard
|I.Ortiz Jr.
|2.64
Entrenador: D.Whitworth Beckman
SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:34.71 - Longines Churchill Distaff Turf Mile Stakes (G2)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|5
|Classic Q
|J.Velázquez
|15.62
|6.14
|4.52
|2
|3
|Portfolio Duration (GB)
|F.Prat
|4.20
|3.08
|3
|8
|Pin Up Betty
|J.Hernández
|3.62
Entrenador: Mark Casse
OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS (ARENA) - TPO 1:33.87 - Pat Day Mile Stakes (G2)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Crude Velocity
|F.Geroux
|5.14
|2.88
|2.64
|2
|1
|Englishman
|J.Ortiz
|3.24
|2.68
|3
|5
|Stop the Car
|T.Gaffalione
|4.56
Entrenador: Bob Baffert
NOVENA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:34.26 - American Turf Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|4
|Stark Contrast
|F.Prat
|4.40
|2.88
|2.46
|2
|12
|Remember Mamba
|J.Ortiz
|4.18
|3.08
|3
|9
|Honey Dutch
|T.Gaffalione
|4.56
Entrenador: Michael McCarthy
DÉCIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:20.49 - Churchill Downs Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|T O Elvis
|R.Sakai
|13.74
|7.30
|5.58
|2
|5
|Disruptor
|I.Ortiz Jr.
|7.16
|5.44
|3
|9
|Crazy Mason
|M.Franco
|9.82
Entrenador: Daisuke Takayanagi
UNDÉCIMA CARRERA - 1.800 MTS (GRAMA) - TPO 1:45.96 - Old Forester Bourbon Turf Classic Stakes (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Rhetorical
|I.Ortiz Jr.
|5.92
|3.76
|3.04
|2
|10
|Make Me King (FR)
|J.Ortiz Jr.
|7.18
|4.72
|3
|1
|Corruption
|J.Velázquez
|5.42
Entrenador:William Walden
DUODÉCIMA CARRERA - 2.000 MTS (ARENA) - TPO 2:02.27 - Kentucky Derby (G1)
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|19
|Golden Tempo
|J.Ortiz Jr.
|48.24
|19.14
|11.90
|2
|1
|Renegade
|I.Ortiz Jr.
|7.14
|5.46
|3
|22
|Ocelli
|J.D.Ramos
|36.34
Entrenador: Cherie DeVaux
$1.00 EXACTA (19-1), $139.43
$0.50 TRIFECTA (19-1-22), $5,625.39
$2.00 SUPERFECTA (19-1-22-12), $188,979.90
$1.00 SUPERFECTA BOX, $94,489.95
$2.00 DOUBLE (6/19), $189.66
$2.00 DOUBLE (6/21), $5.20 (por el retiro del 21)
$0.50 PICK 3 (8/6/19), $277.29
$0.50 PICK 3 (8/6/21), $11.04 (por el retiro del 21)
$0.50 PICK 4 (4,5/8/6,8/19), $784.59
$0.50 PICK 5 (6,10/4,5/8/6,8/19), $2,290.58
$0.20 PICK 6 (5/6,10/4,5/8/6,8/19), $9,691.24
DÉCIMOTERCERA CARRERA - 1.300 MTS (ARENA) - TPO 1:15.64
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|8
|Gilded Bandit
|J.Alvarado
|5.68
|3.62
|2.88
|2
|1
|Small Town
|F.Prat
|8.60
|5.38
|3
|11
|Noble Affair
|F.Geroux
|3.56
Entrenador: Bill Mott
DÉCIMOCUARTA CARRERA - 1.400 MTS (Arena) - TPO 1:21.79
|Pos
|Nro
|Ejemplar
|Jinete
|Gan
|Plc
|Show
|1
|6
|Prize Pick
|J.Rosario
|15.88
|6.70
|3.98
|2
|8
|Find No Fault
|T.Gaffalione
|6.10
|3.76
|3
|9
|Big Jake
|F.Prat
|2.74
Entrenador: Brian Lynch