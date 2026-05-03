Así quedaron los resultados de las carreras en el hipódromo Churchill Downs para el sábado 2-5-2026

El hipódromo de Churchill Downs este sábado 2 de mayo una maravillosa jornada de catorce carreras, con la edición 152 del Kentucky Derby (G1) como su prueba estelar. El evento reúne a más de 150,000 personas en esta oportunidad, quienes presencian cómo el ejemplar Golden Tempo, montado por José Ortiz para el establo de Cherie DeVaux, conquista la victoria.

Dentro del grupo de jinetes, una vez más el francés Flavien Prat hace gala de por qué ostenta el título de mejor jockey de Estados Unidos en los Eclipse Awards. Con tres victorias en la cartelera —todas ellas en eventos selectivos (Stakes)—, destaca especialmente su triunfo sobre Stark Contrast en el American Turf (G1). Con este desempeño, su condición de campeón vigente queda más que ratificada ante la afición.

Por otro lado, los entrenadores Todd Pletcher y Michael McCarthy suman dos triunfos cada uno en una jornada sumamente productiva. Pletcher abre las acciones temprano con Powershift, mientras que McCarthy brilla al conquistar un par de Stakes con Yellow Card y el mencionado Stark Contrast.

PRIMERA CARRERA - 1.700 MTS (ARENA) - TPO 1:41.86

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 11 Powershift I.Ortiz Jr. 4.14 2.70 2.40 2 3 Silent Way F.Prat 3.06 2.64 3 4 Ingleborough M.García 9.70

Entrenador: Todd Pletcher

SEGUNDA CARRERA - 1.700 MTS (ARENA) - TPO 1:42.12

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 1 Out Of The Woods J.Velázquez 26.14 11.70 7.32 2 2 Sovereign Law M.Franco 19.20 10.82 3 9 Our Moneyman A.Concepción 5.34

Entrenador: Phil D'Amato

TERCERA CARRERA - 1.600 MTS (ARENA) - TPO 1:34.28

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 10 Vibe L.Sáez 16.48 8.76 5.46 2 14 Bullard J.Velazquez 10.60 6.48 3 6 Who Dey B.Hernández Jr. 3.74

Entrenador: Todd Pletcher

CUARTA CARRERA - 1.400 MTS (ARENA) - TPO 1:20.94 - Derby City Distaff Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 R Disaster T.Gaffalione 16.26 5.00 3.96 2 4 Ways and Means J.Ortiz 3.60 2.98 3 1 Usha J.Hernández 3.98

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

QUINTA CARRERA - 1.100 MTS (GRAMA) - TPO 1:02.20 - Twin Spires Turf Sprint Stakes (G2)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 7 Yellow Card F.Prat 7.80 4.24 3.02 2 10 Joe Shiesty F.De La Cruz 6.60 4.10 3 9 Litigation I.Ortiz Jr. 2.76

Entrenador: Michael McCarthy

SEXTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:33.97 - Knicks Go Overnight Stakes

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Tour Player F.Prat 8.70 4.62 3.00 2 11 Moonlight J.Ortiz 7.06 3.90 3 2 Dragoon Guard I.Ortiz Jr. 2.64

Entrenador: D.Whitworth Beckman

SÉPTIMA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:34.71 - Longines Churchill Distaff Turf Mile Stakes (G2)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Classic Q J.Velázquez 15.62 6.14 4.52 2 3 Portfolio Duration (GB) F.Prat 4.20 3.08 3 8 Pin Up Betty J.Hernández 3.62

Entrenador: Mark Casse

OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS (ARENA) - TPO 1:33.87 - Pat Day Mile Stakes (G2)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Crude Velocity F.Geroux 5.14 2.88 2.64 2 1 Englishman J.Ortiz 3.24 2.68 3 5 Stop the Car T.Gaffalione 4.56

Entrenador: Bob Baffert

NOVENA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:34.26 - American Turf Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Stark Contrast F.Prat 4.40 2.88 2.46 2 12 Remember Mamba J.Ortiz 4.18 3.08 3 9 Honey Dutch T.Gaffalione 4.56

Entrenador: Michael McCarthy

DÉCIMA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:20.49 - Churchill Downs Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 T O Elvis R.Sakai 13.74 7.30 5.58 2 5 Disruptor I.Ortiz Jr. 7.16 5.44 3 9 Crazy Mason M.Franco 9.82

Entrenador: Daisuke Takayanagi

UNDÉCIMA CARRERA - 1.800 MTS (GRAMA) - TPO 1:45.96 - Old Forester Bourbon Turf Classic Stakes (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Rhetorical I.Ortiz Jr. 5.92 3.76 3.04 2 10 Make Me King (FR) J.Ortiz Jr. 7.18 4.72 3 1 Corruption J.Velázquez 5.42

Entrenador:William Walden

DUODÉCIMA CARRERA - 2.000 MTS (ARENA) - TPO 2:02.27 - Kentucky Derby (G1)

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 19 Golden Tempo J.Ortiz Jr. 48.24 19.14 11.90 2 1 Renegade I.Ortiz Jr. 7.14 5.46 3 22 Ocelli J.D.Ramos 36.34

Entrenador: Cherie DeVaux

$1.00 EXACTA (19-1), $139.43

$0.50 TRIFECTA (19-1-22), $5,625.39

$2.00 SUPERFECTA (19-1-22-12), $188,979.90

$1.00 SUPERFECTA BOX, $94,489.95

$2.00 DOUBLE (6/19), $189.66

$2.00 DOUBLE (6/21), $5.20 (por el retiro del 21)

$0.50 PICK 3 (8/6/19), $277.29

$0.50 PICK 3 (8/6/21), $11.04 (por el retiro del 21)

$0.50 PICK 4 (4,5/8/6,8/19), $784.59

$0.50 PICK 5 (6,10/4,5/8/6,8/19), $2,290.58

$0.20 PICK 6 (5/6,10/4,5/8/6,8/19), $9,691.24

DÉCIMOTERCERA CARRERA - 1.300 MTS (ARENA) - TPO 1:15.64

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 Gilded Bandit J.Alvarado 5.68 3.62 2.88 2 1 Small Town F.Prat 8.60 5.38 3 11 Noble Affair F.Geroux 3.56

Entrenador: Bill Mott

DÉCIMOCUARTA CARRERA - 1.400 MTS (Arena) - TPO 1:21.79

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Prize Pick J.Rosario 15.88 6.70 3.98 2 8 Find No Fault T.Gaffalione 6.10 3.76 3 9 Big Jake F.Prat 2.74

Entrenador: Brian Lynch