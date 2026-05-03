Jinete venezolano por segundo año se sitúa al frente de las ganancias en este hipódromo en Estados Unidos

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El encuentro de Oaklawn Park, que se encuentra en Hot Spring, Arkansas, terminó este sábado 2 de mayo con la participación del jinete Francisco Arrieta de Venezuela. El jockey zuliano ha estado participando activamente en este circuito a lo largo del último lustro de su trayectoria profesional.

Oaklawn Park: Francisco Arrieta queda líder en dinero

Francisco Arrieta, llega a esta temporada después de haber ganado el meet en carreras y en dinero producido, con 65 triunfos y $5,080,752 respectivamente, se presenta a esta temporada en el hipódromo de Oaklawn Park como líder del 2025 por encima de Cristian Torres.

Este año, Arrieta termina en segundo lugar por carreras ganadas con 69, pero en primer lugar en producción por segundo año consecutivo con $6,015,776. Ramón Vázquez es el campeón de la zafra actual, con 76 primeros y tercero en dinero.

Francisco Arrieta obtiene nueve stakes en este circuito, entre los que se encuentran tres victorias en carreras de graded stakes: el Azeri Stakes (G2), Whitmore Stakes (G3) y Fantasy Stakes (G2).