“Pancho” Arrieta busca ganar el meeting en Oaklawn Park a falta de tres fechas

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El fin de semana para el jockey venezolano Francisco Arrieta ha sido uno de los mejores que ha tenido en el año, al conseguir hasta siete victorias entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, con dos tripletes consecutivos en las jornadas del sábado y domingo en el hipódromo de Oaklawn Park.

Estados Unidos: Francisco Arrieta con dos Hat Trick el fin de semana

El primero de los seis triunfos de Arrieta lo logró en la quina competencia del sábado en un Starter Allowance de $40.000 con el ejemplar Camp Daddy en recorrido de 1.700 metros en arena donde dejó tiempo de 1:45.36 y pago los dividendos de $11.20, $3.40 y #2.40 el show.

A continuación, en la sexta carrera del programa, ganaría con Shan en un Claiming de $48.000 con un tiempo de 1:10.02 en 1.200 metros con un pago en los dividendos de $9.00 a ganador, $4.40 el place y $3.20 el show.

Mientras que el triplete del sábado lo completaría en la octava competencia, en un Allowance de $125.000 con el purasangre Cruhsed It en una distancia de 1.600 metros en arena, donde dejó un tiempo oficial de 1:37.64 y generó dividendos de $3.80, $2.60 y $2.20.

Después, en el inicio de la jornada de carreras del domingo, comenzaría con un triunfo en la primera prueba en un Claiming de $70.000 en distancia de 1.700 metros en pista fangosa con el purasangre Spoiler con un crono oficial de 1:43.49 y dejó pagos de $5.60, $2.60 y 2.60.

Arrieta no conseguiría el doblete en la jornada del domingo hasta la séptima carrera , en un Maiden Special Weight de $110.000, donde ganaría con el ejemplar Bet the Gray, en una distancia de 1.200 metros en arena, con un tiempo oficial de 1:10.78 y pago los dividendos de $10.40, $4.60 y $3.40.

Por último para cerrar el telón, en la octava carrera del domingo y la más importante de la agenda, al celebrarse el Overnight Stakes de $135.000 para yeguas de cuatro y más años, donde triunfaría con Spring Dancer con un tiempo oficial de 1:09.93 en 1.200 metros de distancia del recorrido.

Con estos triunfos y uno que había conseguido en la jornada del viernes, Francisco Arrieta se colocó con 66 victorias en el meeting de Oaklawn Park, a solo cuatro del líder, Ramón Vázquez, a falta de tres jornadas para que finalice el meeting el próximo sábado 2 de mayo.

El jockey venezolano tiene programadas 19 montas en dos de las tres fechas, debidos a compromisos que tiene en el inicio del meeting en Churchill Downs donde será parte de la semana del Kentucky Derby y participación en el Oaks con la yegua Counting Stars.