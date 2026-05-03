Lo que Irad Ortiz Jr. confiesa sobre la derrota de Renegade en el Kentucky Derby (G1)

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En los 152 años de historia del Kentucky Derby (G1), el puesto de partida ha sido un elemento clave para lograr la victoria. Es parte de la estrategia a seguir para lograr el éxito en la carrera más deseada del mundo. Con una bolsa de 5 millones en premios a repartir y una distancia de dos kilómetros que se corre en el antiguo hipódromo de Churchill Downs, situado en Louisville, Kentucky.

Kentucky Derby: Irad Ortz Jr opina sobre su conducción

La posición en la que se encuentra el caballo al momento de la salida no solo influye en la dinámica de la carrera, sino que forma parte integral de la estrategia que los jinetes y entrenadores diseñan cuidadosamente para maximizar sus posibilidades de éxito.

Esta estrategia es crucial en la carrera más codiciada a nivel global, donde la competencia es extremadamente reñida y cada detalle cuenta. Renegade, uno de los favoritos de la carrera 152 del Derby de las Rosas, le tocó el puesto “uno”, que ha sido uno de los más arriesgados y que cuenta ahora 40 años sin que algún ejemplar haya podido ganar este evento, desde que Ferdinand 1986 lo hiciera.

Pese a este, su piloto, Irad Ortiz Jr., con grandes experiencias, sabía que no contaba con un ejemplar de mucha velocidad; y que le gusta correr desde atrás, porque tiene un poderoso y efectivo remate.

Renegade, realizó su carrera acostumbrada, pero sin contar con una buena salida, donde, lo apretaron por unos 50 metros, dejándolo más atrás de lo previsto. Irad Ortiz Jr.: “Nos apretaron al principio. Llegamos volando tarde, pero el ganador simplemente me sacó ventaja. Corrió muy bien”. Así lo indicó el astro boricua.

Mike Repole propietario de Renegade, le da un espaldarazo a un emocionado Irad Ortiz Jr.: “Eres un jodido animal, y si alguien tiene que batirte que sea tu hermano. Nos tomaremos la revancha”.

La pregunta de las Rosas: ¿Cuándo habrá revancha?