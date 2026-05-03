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No existen palabras para describir lo que acaba de pasar en Churchill Downs. José Luis Ortiz no solo montó a un campeón; cumplió el sueño que juró alcanzar desde niño. Con la mirada al cielo y el corazón en Puerto Rico, el jinete boricua demostró que la paciencia y el talento son la combinación perfecta. De ganar el Oaks el viernes a tocar la gloria en el Derby el sábado. ¡Simplemente histórico!

Kentucky Derby: José Luis Ortiz al mejor estilo de Borel

José Luis Ortiz, en la rueda de prensa posterior al Derby de las Rosas, Ortiz dejó claro, que estudio los videos de Calvin Borel, jinete de Mine That Bird (2009) porque tenía en sus riendas a un caballo similar de correr: “Siempre supimos que este caballo tenía mucha capacidad. Se podía ver desde el principio de su carrera que intentábamos cosas porque es un caballo perezoso”. Dijo Ortiz. “Siempre supe que Golden Tempo sería mi montura en el Derby. Esta es una experiencia increíble. Acabo de ganar el Derby de Kentucky”. Finalizó.

José Luís Ortiz: Estrategia y sueño cumplido

Con la mirada al cielo Ortiz, además de agradecer al “Todo Poderoso” le dio gracias a su abuelo quien fue en vida un familiar muy importante para su carrera: "Ojalá mi abuelo estuviera aquí, pero sé que nos está mirando desde el cielo. Estoy muy feliz de haber alcanzado mi objetivo, el sueño de mi vida".

Siguió: "Sabía que mi caballo era un rematador, así que solo quería ir a la baranda y ahorrar terreno. Esperaba un ritmo rápido y lo conseguimos".

Con respecto a la estrategia, José Luis Ortiz, el “Nuevo Rey del Derby”: "Tenía mucho caballo al entrar en la recta y simplemente seguí a Renegade; pensé que él era el caballo a vencer". Afirmó que supo que ganaría la carrera en los últimos 100 metros (dentro del last 1/16th).