¡Regalo millonario para mamá! El 5y6 de La Rinconada repartió casi $3.000 a los 6 aciertos

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El juego del 5y6 nacional entró en acción este domingo 10 de mayo del 2026, con la presencia en la reunión número 20 por lo que tuvo una programación de 12 competencias, que incluyó los clásicos: Hypocrite (GII) y Asamblea Nacional (GII).

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 394.944.840,00, de los cuales Bs.55.292.277,60 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 213.270.213,60.

Ganadores 5y6 Dominical La Rinconada

La primera válida logró el triunfo para el ejemplar Gran Euro (USA), con la monta de Omar Rivas y presentado por Antonio Bellardi, dejó crono de 81.3 para los 1.300 metros del trayecto, además de abonar un dividendo de Bs. 1.243,91 a ganador.

En el marco de la segunda válida, el pupilo del Stud Don Rafael V, la importada Violent Queen (USA) brilló con victoria, bajo la conducción de Jhonathan Aray y la tutela del preparador Gabriel Márquez, por lo que registró un tiempo de 67.1 para los 1.100 metros. Su victoria representó un dividendo de Bs. 626,01 a ganador.

Poco después, en la tercera del bloque del 5y6, El Pequeño José se alzó con el triunfo. El castaño, guiado por el látigo Hemirxon Medina y bajo la preparación de Juan Carlos de Abreu, dejó una importante dividendo de Bs. 299,39 en las taquillas de ganadores.

En la cuarta válida, se disputó la edición 53 del Clásico Asamblea Nacional (GII) y Madame Karina, conducida por Jaime "Pocho" Lugo, y preparada por Fernando Parilli Araujo registró una marca de 100 segundos exactos para el trayecto de la milla (1.600 metros). El triunfo de la potra tresañera pagó un dividendo de Bs. 225,48 por concepto de ganador.

La quinta válida, inicio de la jugada de la Doble Perfecta y la yegua norteamericana She A Baddie se consagró con la victoria, preparada por el profesional Carlos Luis Uzcátegui y con el látigo Winder Véliz estuvo sobre el sillín. Con este éxito, otorgó un dividendo de Bs. 294,00, a ganador.

Por último, la sexta y última válida del 5y6, Sarasarita, del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, y montada por Franklin Puello, fue la vencedora que generó dividendo de Bs. 753,86 a ganador.

Dividendos: 5y6 Nacional Reunión 20 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (2897) y cada uno ganó un total de Bs. 18.895,18, mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (144), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 1.466.235,45, que, al cambio al dólar oficial (BCV) queda en $2.929,77.