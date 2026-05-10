Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 10-05-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 10 de mayo del 2026 se corrió la vigésima jornada de la temporada en el hipódromo La Rinconada, la cual contó con una programación de 12 competencias, entre ellos: La edición 26 del Clásico "Hypocrite" (GII) con la victoria de Búnker y la edición número 53 del Clásico "Asamblea Nacional" (GII) con el triunfo de la potra Madame Karina.

Ganadores: Carreras Destacados Vigesima Reunión

El entrenador Carlos Luis Uzcátegui fue el más destacado con triplete de victorias por intermedio de: Tartufo en la primera carrera, la importada She A Baddie (USA) en la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional y con Sarasarita en la carrera de los acumulados del juego de las mayorías.

Mientras que, por la parte de los jinetes, el protagonismo se concentró en dos nombres: Hemirxon Medina y Jhonathan Aray fueron los más destacados con par de triunfos cada uno. Para Medina Don Cacayo en la tercera carrera no válida y El Pequeño José en la tercera válida, mientras que Aray triunfó con Búnker en el Clásico Hypocrite (GII) y con la debutante importada Violent Queen (USA) en la segunda válida para el 5y6.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 20 La Rinconada

Asimismo, en la vigésima reunión del segundo meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto sellado 394.944.840,00, de los cuales Bs.55.292.277,60 se repartieron entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con los 6 de la fama, se repartieron Bs. 213.270.213,60.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Tartufo (1) 53 Álvaro Finol 513,18 2 K'S Freedom (USA) (4) 58 F. Quevedo - 3 Ciro (7) 53 F. Puello - 4 Chamuel (2) 53 J.C. Bellisario - 5 Abuelo José (3) 53 M. Rodríguez -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 513,18. Placés: 266,36 y 125,37. Exacta: 1.355,62. Trifecta: 3.916,00. No hubo Superfecta. Nota: N°5 que arribó en el quinto puesto fue descalificado al último lugar por pérdida de peso.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 86.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rey Joaquín (8) 50 Samuel Yánez 1.674,56 2 Father Heart (7) 51 O. Rivas - 3 Señor Soñador (5) 55 J. Lugo - 4 Invade r(1) 53 W. Véliz - 5 Deep Attack (6) 53 O. Medina -

Entrenador: Riccardo D'Angelo. Ganador: 1.674,56. Placés: 491,25 y 235,55. Exacta: 18.209,17. Trifecta: 7.826,72. No hubo Superfecta.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81''

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Don Cacayo (7) 53 Hemirxon Medina 605,36 2 Online (4) 54,5 O. Medina - 3 Vinicius Jr.(2) 52 S. Yánez - 4 El De Barrio (3) 54 Y. González - 5 Gran Lorenzo (8) 52 W. Véliz -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 605,36. Placés: 314,49 y 127,76. Exacta: 3.614,52. Trifecta: 2.506,92. Superfecta: 19.887,40.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80''3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Nicanor (6) 54 Yoelbis González 267,98 2 Charrasqueado (7) 53 J. Lugo - 3 Macho Abarrio (1) 58 Y. Díaz - 4 White Commander (USA) (4) 57 O. Medina - 5 Jofiel (5) 52 W. Véliz -

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 267,98. Placés: 114,62 y 345,73. Exacta: 2.413,72. Trifecta: 4.381,99. Superfecta: 4.395,84. Ret: 2.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Princesa Lucía (5) 58 Oliver Medina 239,22 2 Sicarigua (7) 53 W. Véliz - 3 Queen Vanemar (2) 50 O. Rivas - 4 Mi Catira Emma (1) 51,5 E. Guedez - 5 Decidida (3) 52 J.C. Bellisario -

Entrenador: Jesús Antonio Romero. Ganador: 239,22. Placés: 156,70 y 160,96. Exacta: 750,61. Trifecta: 4.809,14. Superfecta: 5.382,77.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 98.2

XXVI Clásico "Hylander" (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Búnker (2) 53 Jhonathan Aray 245,28 2 Pontevecchio (4) 53 O. Medina - 3 Black Stone (5) 53 J. Lugo - 4 Ponsigue (3) 53 Y. González - 5 Star White (1) 53 W. Véliz -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 245,28. Exacta: 640,77. Trifecta: 764,09.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Euro (1) 51 Omar Rivas 2 Papa Stefano (7) 54 A. Ybarra - 3 German Champion (10) 53 J.G.Hernández - 4 Neigh Sayer (USA) (8) 58 F. Puello - 5 El Gran Sech (2) 52 O. Medina -

Entrenador: Antonio Bellardi. Ganador: 1.243,91. Placés: 413,16 y 160,45. Exacta: 3.644,05. Trifecta: 6.444,60. Superfecta: 11.765,98. Triple Apuesta: 8.355,69. Pool de 4: 39.002,58.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Violent Queen (USA) (7) 56 Jhonathan Aray. 626,01 2 Flecha Veloz (1) 53 O. Medina - 3 Princess Vekoma (USA) (11) 56 H. Medina - 4 Gypsy Queen (3) 50 J.G. Contreras - 5 Tesoro (5) 53 J. Lugo -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 626,01. Placés: 239,22 y 129,98. Exacta: 1.974,79. Trifecta: 1.228,19. No hubo Superfecta ni Doble Perfecta.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 El Pequeño José (6) 55 Hemirxon Medina 160,19 2 Quiriquireño (3) 50,5 O. Medina - 3 Gran Hacedion (1) 53 F. Quevedo - 4 Cardano (8) 57 W. Véliz - 5 Regal Holiday (2) 53 J. Aray -

Entrenador: Juan Carlos De Abreu. Ganador: 160,19. Placés: 110,00 y 122,13. Exacta: 499,10. Trifecta: 968,24. Superfecta: 2.259,11.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 100''

LIII Clásico "Asamblea Nacional" (GII)

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Madame Karina (7) 53 Jaime Lugo 225,48 2 Roma (2) 53 Y. Gonzalez - 3 Emmawatson (6) 53 Fra. Velásquez - 4 Sue Storm (8) 53 J.A. Rivero - 5 Solana (3) 53 J.Aray -

Entrenador: Fernando Parilli Araujo. Ganador: 225,48. Placés: 118,03 y 971,31. Exacta: 6.905,25. Trifecta: 22.550,15. No hubo Superfecta.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 85.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 She A Baddie (USA) (2) 55 Winder Véliz 294,27 2 Queen Alabama (3) 53 J.C. Rodríguez - 3 Brown Sugar (7) 54 S. Yanez - 4 Canaima (USA) (6) 56 Y. Díaz - 5 Mother Carmen (1) 54 Y. González -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 294,27. Placés: 206,20 y 211,15. Exacta: 2.136,26. Trifecta: 7.984,44. No hubo Superfecta.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sarasarita (7) 53,5 Franklin Puello 753,86 2 Rose Sensations (11) 54,5 J. Lugo Jr. - 3 Ainhoa del Valle (12) 53 Fel. Velásquez - 4 Luna Nueva (6) 53 Fra. Velásquez - 5 Sweet Sensations (3) 53,5 M. Rodríguez -

Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 753,86. Placés: 267,04 y 143,74. Exacta: 2.217,43. Trifecta: 71.499,13. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 17.226,94. Súper Pool de 4: 26.367,19. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (2897) boletos con 5 que pagan Bs. 18.895,18 c/u. (144) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 1.466.235,45 c/u. Loto Hípico: 4.150,70.