Duelo de criollitas: Ocho aspirantes buscan el trono en el Clásico Asamblea Nacional (GII) en La Rinconada

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La actividad selectiva retoma el protagonismo en el óvalo de Coche este domingo 10 de mayo. En el marco de la reunión número 20 de la temporada, se celebrará la edición 53 del Clásico Asamblea Nacional (GII). Esta competencia representa la segunda fecha del segundo meeting del año y se consolida como una de las citas de mayor relevancia para la generación de tresañeras que hace vida en el Hipódromo La Rinconada.

Antesala definitiva a la Triple Corona: La Rinconada

El Clásico Asamblea Nacional funciona como el último gran examen para las potrancas de tres años. Los 1.600 metros de la prueba sirven para evaluar la capacidad de fondo de las aspirantes antes del inicio de la Triple Corona de hembras, cuyo primer paso será el Clásico Hipódromo La Rinconada (GI) el próximo mes de junio.

Es importante destacar que, si bien en este evento de grado II pueden participar ejemplares importados, el calendario de la tríada nacional queda reservado exclusivamente para purasangres nacidos en Venezuela. En esta oportunidad, ocho yeguas medirán fuerzas por un premio adicional especial de 162.500 dólares, cifra que garantiza una disputa de alto nivel técnico en la arena de Caracas.

Nómina Oficial: Clásico Asamblea Nacional (GII) - 1.600 metros

# Ejemplar Kg Jinete Entrenador 1 Gemma Nascosta 53 Maykor Ibarra Deibis J. Guevara R. 2 Roma 53 Yoelbis González Ismael Martínez 3 Solana 53 Jhonatan Aray Carlos L. Uzcátegui 4 Alaska 53 Alvaro Finol Alain A. Casanova C. 5 Princess Warrior 53 Robert Capriles Luis E. Peraza L. 6 Emmawatson 53 Felix Velásquez Jorge S. Salvador F. 7 Madame Karina 53 Jaime Lugo Fernando Parilli 8 Sue Storm 53 José A. Rivero Aldo Traversa V.

Resultados 2025: La Rinconada

Hay que recordar que esta prueba el año pasado fue ganada por Sugar Cane del Stud "Z.M" conducida por José Alejandro Rivero y el entrenamiento de Fernando Parilli Tota capaz de agenciar 100.3 para el recorrido.