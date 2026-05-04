Cerrada lucha por la cima: El segundo meeting en La Rinconada no da tregua desde el inicio

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El óvalo de La Rinconada dio inicio formal al segundo cuatrimestre de la temporada 2026 con una jornada de once competencias que capturó la atención de la hípica nacional. Pese a la ausencia de pruebas selectivas o de grado, el entusiasmo del público se reflejó en las taquillas del 5y6 nacional, sistema que alcanzó una recaudación de Bs. 409.012.180,00. Esta cifra ratifica el crecimiento sostenido de la afición y la confianza de los apostadores en el juego de las mayorías.

Un Duelo de Látigos en la Cima: La Rinconada R19

La lucha por el título del mejor jinete de esta segunda etapa del año comenzó con una paridad absoluta. Los profesionales Félix Velásquez y Jhonathan Aray se alzaron como las figuras centrales de la tarde del domingo 3 de mayo, tras concretar dos victorias cada uno. Este resultado los sitúa en un empate técnico en la cúspide de la tabla estadística del nuevo meeting.

Velásquez visitó el recinto de ganadores gracias a las impecables conducciones de la yegua importada Practical Vale (USA) y el potro Catirote, este último triunfador en la primera válida del 5y6. Su desempeño confirmó el buen momento físico y la efectividad que arrastra desde el ciclo anterior.

Por su parte, Jhonathan Aray capitalizó sus compromisos con el castaño Calgary y cerró su doblete con la gran sorpresa de la jornada: Pan de Azúcar. Este ejemplar no solo otorgó el éxito al jinete, sino que registró el dividendo más alto de la tarde al abonar Bs. 1.486,79 por ganador, lo que dejó fuera de combate a numerosos cuadros del pool nacional.

Estrategia y Movimiento en las Cuadras: Segundo Meeting

El inicio de este periodo marca también una fase de alta intensidad para los agentes de jinetes. Tras los resultados del domingo, el mercado de montas experimenta una dinámica de búsqueda constante. Los profesionales y sus equipos de trabajo gestionan nuevas opciones con los entrenadores para asegurar ejemplares con oportunidad clara de triunfo.

Este arranque es solo el preludio de una contienda que ganará calor con el paso de las semanas. La meta de los jinetes es clara: consolidar un lugar en lo más alto de la estadística en un recinto donde la exigencia y la calidad de los purasangre no permiten margen de error. La próxima reunión dominical será clave para determinar si el empate en la punta se mantiene o si surge un líder solitario en este emocionante segundo ciclo de 2026.

Ya cumplida la primera fecha del segundo meeting así van las cosas:

1 Félix Velásquez y Jhonathan Aray con 2 victorias respectivamente

2 Ángel Ybarra, Hemirxon Medina, Yonkleiver Díaz, Jaime Lugo Jr., José Alejandro Rivero, Yoelbis González y Eglinder Betancourt con una victoria.