Rúben Lanz impone su ley: Primer líder del segundo meeting en La Rinconada

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El óvalo de La Rinconada vibró este domingo con la celebración de la décima novena reunión del calendario oficial 2026. Bajo una atmósfera de absoluta normalidad y entusiasmo, el principal recinto hípico del país ofreció un espectáculo de once competencias que ratificaron el excelente estado de la hípica nacional.

La Eficacia de Rúben Lanz: Reunión 19 La Rinconada

En el ámbito de la preparación, el entrenador Rubén Lanz ratificó su extraordinario momento profesional. Tras un cierre de campaña previo con seis visitas al recinto de ganadores, Lanz inició este segundo meeting con una efectividad envidiable. Gracias a las victorias de sus pupilos La Super Kat y Perfect Dream, el preparador se posicionó en la cima de la tabla semanal, pues entregó a sus ejemplares en condiciones físicas impecables para la alta competencia.

(La Super Kat)

(Perfect Dream)

Dividendos de Impacto en el 5y6

La paridad sobre la arena de Coche fue el denominador común de la jornada. Esta competitividad extrema derivó en una serie de sorpresas que elevaron de forma considerable los dividendos en el juego de las mayorías. El popular sistema de apuestas 5y6 demostró, una vez más, su capacidad para retribuir la fidelidad de la afición:

Cuadros con 5 aciertos: Un total de 7.094 boletos favorecidos obtuvieron un pago de Bs. 7.991,13 .

Cuadros con 6 aciertos: La fortuna sonrió a 413 ganadores, quienes descifraron la combinación perfecta y se adjudicaron la suma individual de Bs. 423.758,37.

Cuadro de Entrenadores Ganadores: Arranque del Segundo Meeting

Más allá del liderato de Lanz, la jornada destacó por la distribución de los triunfos entre diversos profesionales, lo que augura una temporada de gran equilibrio estratégico: